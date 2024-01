Com clique inédito, Jade Seba celebra o segundo mês do filho: "Me transformou"

Nas redes sociais, a influenciadora digital Jade Seba celebrou o segundo mês do filho caçula, Liam, fruto do seu casamento com o ator Bruno Guedes

Liam, o filho cacula de Jade Seba e do ator Bruno Guedes, completou seu segundo mês de vida nesta quarta-feira, 17, e para comemorar a data especial, a mamãe coruja dividiu com os seguidores das redes sociais um clique inédito do menino.

Na foto postada pela influenciadora digital no Instagram, o pequeno aparece deitado na cama, usando um macacão azul-claro, ao lado de um ursinho. Ela também postou um vídeo em que filma cada parte do corpo de Liam, e falou sobre o amor pelo herdeiro.

"2 meses do meu bichinho. E não é que aquele lance do amor se multiplicar é real? Como eu te amo e te zelo meu pequeno. O segundo filho, apesar de termos mais experiência, temos também a consciência do quanto passa rápido, do quanto a frase do ‘vai passar’ pode passar mais lento que a gente nem liga (pelo menos eu rs), afinal esses momentos não voltam nunca mais. Te conhecer me transformou e eu pude encontrar mais uma vez uma nova versão que eu nem sabia que existia de mim", começou.

E completou: "Tem sido uma delícia viver cada desafio ao seu lado meu pequeno corajoso, nossas manhãs, madrugadas e longas mamadas vão ficar pra sempre comigo! Que seja só o início da nossa doce aventura aqui na terra. Papai do céu cuide do seu coração e do seu caminho, a mamãe vai ta aqui sempre dando o melhor que ela pode! Que o brilho do seu olhar e o seu sorrisinho gostoso de todas as nossas manhãs contagiem a todos que passarem pela sua vida. Muito obrigada por tanto!", declarou a influencer, que também são pais de Zion, de quatro anos.

Confira a publicação:

Jade encanta ao mostrar os dois filhos juntos

Jade Seba explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar algumas fotos do filho mais velho, Zion, de quatro anos, com o caçula, Liam, que nasceu no dia 17 de novembro. Os dois são fruto de seu casamento com o ator Bruno Guedes.

Ao dividir os cliques da família completa, a influencer falou sobre o amor entre os filhos. "Little Brothers. Se existe amor maior eu desconheço. Acho que vou transbordar a qualquer segundo! Oro pra que vocês sigam sempre assim minhas vidas, juntos, parceiros, cúmplices, companheiros e me ensinando a cada dia mais sobre o amor. Eu amo vocês com todas as minhas forças, meus meninos", declarou a mamãe coruja na legenda. Confira as fotos!