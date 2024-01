Claudia Raia divide cliques encantadores com o filho, Luca: "Meu homenzinho"

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao postar novas fotos ao lado do filho caçula, Luca

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 22, ao compartilhar novas fotos com o filho caçula, Luca, de 11 meses, fruto de seu casamento com o ator Jarbas Homem de Mello.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aparece aproveitando o seu tempo livre com o herdeiro, enquanto admira a bela paisagem e a lua. Ao dividir os registros, a mamãe coruja se derreteu pelo momento. "Fim de tarde com o meu homenzinho!", escreveu ela, que também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, de seu relacionamento com Edson Celulari.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Que coisa mais linda", disse um seguidor. "Esse pinguinho de gente está a cada dia mais lindo! É muita fofurice, gente", escreveu outra. "Ele está a cada dia mais lindo", falou uma fã.

Recentemente, o marido de Claudia Raia mostrou Luca andando na área externa da casa da família. "Agora ninguém me segura!", disse o pai coruja na legenda. Nos comentários, a mamãe celebrou: "Meu amor saiu andando! Viva."

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia revela se pretende aumentar a família

Claudia Raia participou do programa 'Domingão com Huck' deste domingo, 14, e ao conversar com Luciano Huck, revelou se pretende ter mais filhos. A atriz, vale lembrar, é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, de seu relacionamento com Edson Celulari, e Luca, que fará 1 ano mês que vem, com Jarbas Homem de Mello.

"Que felicidade voltar nesse programa que eu amo tanto, com meu amigo querido", disse a artista ao entrar no palco e abraçar o apresentar. "E agora com três filhos", falou o marido de Angélica. "Três filhos. Agora empatamos, hein?", disse a atriz, lembrando que Huck e a apresentadora são pais de Joaquim, Benício e Eva. "É capaz de você me passar ainda, do jeito que você tá ainda", falou Huck. Ao ouvir a provocação do amigo, Claudia deixou claro que não pretende ter mais filhos. "Não, chega! Chega!", afirmou ela aos risos.