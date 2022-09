Cintia Dicker fala sobre sexo na gravidez e revela onde a filha vai nascer

Grávida da primeira filha com Pedro Scooby, modelo Cintia Dicker bate papo sobre a primeira gestação e conta se pretende ter a bebê no Brasil

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 10h02

A modelo Cintia Dicker (35) está grávida do primeiro bebê e decidiu bater um papo com os seguidores na web sobre a gestação nesta quarta-feira, 28!

Nos Stories de seu Instagram, a mamãe de primeira viagem respondeu dúvidas e curiosidades dos fãs. Grávida de cerca de seis meses à espera de uma menininha com Pedro Scooby (34), que se chamará Aurora, a influenciadora falou sobre o nascimento da filha e contou que vai ter a bebê no Brasil, já que sua família é daqui.

"A neném vai nascer no Brasil. A gente decidiu isso porque quero estar perto da família, dos amigos e quero muito ter com minha médica maravilhosa, a doutora Vivi. Então, a neném vai ser brasileira, carioca", contou ela, que mora em Cascais, em Portugal.

Na sequência, Cintia afirmou que pretende ficar um ano morando no Brasil. "Na primeira semana de novembro, já tenho que voltar para o Brasil, porque depois não dá pra voar mais. Aí, fico lá, arrumo tudo, tenho a neném. Aí, devo passar mais um tempo lá, tipo um aninho. Delícia!".

Ao ser questionada como está sua vida sexual durante a gestação, ela declarou: "Por enquanto, está ótimo. Desde que engravidei, nada mudou, só melhorou. Tomara que continue assim."

Cintia também respondeu se pensa em ter babá: "Quero que minha mãe cuide comigo. O plano é esse, que no começo ela vá pro Rio e fique lá, me ajudando. Se caso ela não der conta, ela vai me falar de eu estar falando isso, porque ela disse que dá conta, sim, eu vou procurar alguém. Mas a princípio vai ser eu, minha mãe e o Pedro", explicou ela, que revelou que já ganhou 13 quilos.

Uma internauta quis saber da sensação de ver a filha se mexendo na barriga, e a modelo respondeu: "Ela tá mexendo tanto, mas num grau que parece uma balada. Eu já sentia, né, mas agora até o Pedro pôde sentir. Agora colocando a mão, você já sente ela chutar, ou soco, não sei o que seria... É muito gostoso, mas mexe, tá? To louca pra começar a ser aparente", disse.

Vale destacar que Scooby já é pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 6, do relacionamento anterior com Luana Piovani (46).

Cintia Dicker conversa com fãs sobre a primeira filha com Pedro Scooby:

Pedro Scooby se diz mais maduro para criar o quarto filho

Recentemente, em entrevista, Pedro Scooby não escondeu sua felicidade e se diz mais preparado para encarar o processo de paternidade, aguardando a pequena Aurora chegar. Pedro falou que está em sua fase mais madura, que está mudado desde que os filhos que teve com Luana Piovani nasceram: “Estou ainda mais maduro, mais experiente, já sei como as coisas funcionam, as experiências que vou vivenciar… Estou ainda mais preparado! Sempre quis construir uma família e agora com a Aurora vindo, me sinto ainda mais feliz e realizado!“, afirmou Scooby.

