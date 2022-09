Grávida, Cintia Dicker exibe barriga de seis meses e fãs se derretem: ''Ainda mais linda''

Cintia Dicker abriu um álbum de fotos exibindo a barriga de seis meses de gestação, fruto do relacionamento de Pedro Scooby

Nesta quarta-feira, 21, Cintia Dicker (35) compartilhou uma sequência de cliques exibindo a barriga do primeiro filho com Pedro Scooby (34). O casal está esperando uma menina, que se chamará Aurora.

No quintal de casa, a modelo posou em meio à natureza com um vestido florido e deixou a barriga à mostra.

Grávida de seis meses, ela exibiu a beleza natural e chamou a atenção dos seguidores, que lotaram os comentários com elogios.

"Que mamãe linda", declarou um internauta; "Como pode ficar mais linda ainda?", disparou outra; "Maravilhosa", comentou uma terceira.

CINTIA DICKER RADICALIZA NO VISUAL E SURPREENDE

A modelo Cintia Dicker (35) aproveitou o sábado para dar uma repaginada no visual. Grávida, a esposa do surfista Pedro Scooby (34) está aderindo um dos cortes modernos usados pelas celebridades. Conhecida por seus cabelos ruivos, a influenciadora digital cortou e repicou os fios, que estavam bem longos. Dando um ar mais rebelde e livre, ela não poupou carão e beleza ao mostrar as novas madeixas.

