De top e calça, Cintia Dicker mostra barriguinha da primeira filha

A modelo Cintia Dicker compartilhou uma foto no espelho exibiu a barriguinha da primeira filha com Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 14h39

Cintia Dicker (35) compartilhou com os seguidores um registro fofíssimo mostrando a barriguinha da sua primeira filha com Pedro Scooby (34). Recentemente, o casal revelou que está a espera de uma menina, que se chamará Aurora.

Pelos Stories do Instagram, a modelo publicou uma foto em frente ao espelho e deixou nítida a barriguinha da herdeira.

Com top e calça de academia, a esposa do surfista se derreteu com a própria imagem. "Levando Aurora para passear", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Na semana passa, Cintia Dicker brincou sobre a forma como o marido, Pedro Scooby, revelou o sexo do primeiro filho.E o Pedro que acabou com os meus planos de chá revelação? Tudo por água abaixo. Mentira, gente, mentira (risos). A gente não ia fazer", disse ela rindo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!