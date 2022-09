Pedro Scooby se diz mais maduro para criar quarto filho

Surfista Pedro Scooby espera sua primeira filha com a modelo Cíntia Dicker

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 21h44

O surfista Pedro Scooby (34) está esperando seu quarto filho, o primeiro com sua atual esposa, a modelo Cíntia Dicker (35). O ex-BBB não esconde sua felicidade e se diz mais preparado para encarar o processo de paternidade, aguardando a pequena Aurora chegar.

Pedro disse que está em sua fase mais madura, que está mudado desde que os filhos que teve com Luana Piovani nasceram. Com a atriz, ele tem três filhos, os gêmeos Bem e Liz, e o mais velho Dom.

“Estou ainda mais maduro, mais experiente, já sei como as coisas funcionam, as experiências que vou vivenciar… Estou ainda mais preparado! Sempre quis construir uma família e agora com a Aurora vindo, me sinto ainda mais feliz e realizado!“, afirmou Scooby, em entrevista para a Quem.

Além disso, ele contou que seus outros filhos estão felizes com a notícia do novo membro da família, principalmente Liz. “Estou ainda mais maduro, mais experiente, já sei como as coisas funcionam, as experiências que vou vivenciar… Estou ainda mais preparado! Sempre quis construir uma família e agora com a Aurora vindo, me sinto ainda mais feliz e realizado!“, falando também sobre o nome escolhido.

Cintia Dicker exibe barriga de seis meses

Cintia Dicker compartilhou algumas fotos mostrando o barrigão de seis meses da primeira filha, Aurora, fruto de seu relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby. No quintal da casa onde mora, a atriz e modelo posou no meio da natureza com um vestido florido, deixando seus seguidores encantados com os cliques.

Nos comentários, os seguidores morreram de amores pela modelo grávida, com vários elogios como "Que mamãe linda", como comentou um fã; "Como pode ficar mais linda ainda?", delcarou outra; "Maravilhosa", falou uma terceira seguidora de Cíntia Dicker.