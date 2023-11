Cintia Dicker encanta ao curtir o dia na piscina com a filha: "Que lindeza"

A modelo Cintia Dicker encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha, Aurora, se divertindo na piscina com um maiô estiloso

Cintia Dicker explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 23, ao compartilhar novas fotos com a filha, Aurora, de 10 meses, fruto de seu casamento com o surfista e ex-participante do BBB 22 Pedro Scooby.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a modelo aparece curtindo o dia ensolarado na piscina ao lado da herdeira. Para o momento de lazer, a pequena surge usando um maiô estampado, enquanto a mamãe está usando um de cor preta.

Ao dividir as imagens, Cintia falou sobre a ansiedade de curtir o primeiro verão ao lado de Aurora. Além disso, ela ainda prometeu mostrar os looks encantadores da bebê. "Vem verão!! O primeiro mais especial da minha vida está chegando. E vai ter chuva de Aurora com seus looks lindos de verão", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram com os cliques. "Que lindeza", disse uma seguidora. "Boneca linda", escreveu outra. "Aurora toda estilosa com esse maiô lindo", elogiou uma fã. "Que amor!!! E esse sorriso da nossa bebezuca!", falou o papai coruja.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Cintia Dicker revela medida drástica para proteger a filha de ataques

Recentemente, Cintia Dicker usou as redes sociais para revelar que precisou tomar uma séria decisão! A modelo contou que passou a acionar sua equipe de advogados para lidar com os comentários maldosos sobre sua filha com o surfista Pedro Scooby, a pequena Aurora.

"Se vocês também recebem mensagens de ódio, injúria, difamação, isso é crime, procure um advogado e essa pessoa vai pagar! Muita gente me mandou esse vídeo. Foi exatamente o que eu fiz também quando eu comecei a receber mensagens de ódio falando da imagem da minha filha, falando coisas horrorosas dela. Quando falavam de mim até então eu deixava quieto, mas quando eu tive uma filha e começaram a atacar ela, fui atrás dos meus direitos", revelou ela. Confira o desabafo completo!