Cássio Reis explode o fofurômetro ao fazer montagem divertida do filho: "Trabalho"

Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos encantaram os seguidores das redes sociais ao postarem novas fotos do filho, Romeo

Cássio Reis (45) explodiu o fofurômetro ao mostrar uma série de novas fotos do filho, Romeu (9 meses), fruto de seu relacionamento com a atriz Fernanda Fernanda Vasconcellos (38).

Na montagem divertida publicada no feed do Instagram na tarde da última segunda-feira, 01, o caçula do ator aparece todo sorridente em frente as lentes da câmera dos pais corujas, dando destaque para os olhinhos azuis e cabelos loiros.

Ao compartilhar o momento especial da família com os fãs, o artista se derreteu e brincou. "1° de maio - dia do trabalho: “o trabalho", disse ele na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com tamanha fofura do garotinho. "Ah agora faz todo o sentido! O Romeo é o Poderoso Chefinho da vida real!!!", disse uma seguidora. "Lindosssss", comentou outra. "Que menininho encantador!", falou uma fã. "Romeo tem a cara da Fernanda, mas os cabelos do papai", observou outra. "Que trabalho mais lindooooo!", escreveu mais uma admiradora da família.

Vale ressaltar que Fernanda Vasconcellos deixou os fãs impressionados nos últimos dias ao compartilhar alguns registros encantadores ao lado de sua família.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CÁSSIO REIS:

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis comemoram 9 meses do filho, Romeo

Fernanda Vasconcellos e Cassio Reis usaram as redes sociais para celebrar o nono mêsversário do herdeiro, Romeo! O casal posou juntinho com o pequeno, deitados em um gramado. Romeo roubou a cena com seus lindos olhos azuis e esbanjou fofura ao surgir com dedo na boca."Aqui estamos, 9 meses de Romeo!", escreveu Fernanda ao legendar o post.