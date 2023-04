Fernanda Vasconcellos surge em cliques encantadores ao lado da família: "Lindos"

Fernanda Vasconcellos abre álbum de fotos com o filho, Romeo, e o marido, Cássio Reis

Fernanda Vasconcellos(38) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar alguns registros encantadores ao lado de sua família.

No feed do Instagram, a atriz publicou uma sequência de imagens em que aparece sorridente ao lado do filho, Romeo (nove meses), e do maridão, o ator Cássio Reis (45), e deixou os fãs impressionados.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas e famosos. "Que lindos", disse a atriz Carla Diaz. "Família linda", escreveu a atriz Beth Goulart.

"A mulher mais linda do mundo, só podia fazer um bebê lindo desses", comentou uma seguidora. "Que bebe mais lindo! Uma pintura... também com pais maravilhosos só poderia sair assim", exaltou uma fã.

Confira as fotos de Fernanda Vasconcellos com a família:

Mudanças no corpo

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Vasconcellos revelou as mudanças no corpo após a gravidez e garantiu que essa etapa foi importante, até mesmo, para o seu trabalho.

"O meu trabalho precisa que eu seja sensível, que entenda o que é ser humano. Então, se eu não viver isso na plenitude, não vou conseguir dar continuidade nem ao que realmente importa, que é o crescimento do meu filho, e nem mais lá na frente, à minha profissão [...]", disse ela.

"Eu lembro que quando a barriga começou a crescer, que o corpo começou a mudar, eu estranhei. Eu falei: 'Nossa, eu estou me perdendo de mim. O corpo vai mudando e também vai se construindo...", refletiu.

