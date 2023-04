Fernanda Vasconcellos revela mudanças no corpo após primeira gravidez: 'Estranhei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Vasconcellos revelou que as mudanças no corpo foram importantes para seu trabalho

Fernanda Vasconcellos (38) cria seu primeiro filho, Romeo, de apenas nove meses, ao lado do marido, Cássio Reis (45). Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou as mudanças no corpo após a gravidez e garantiu que essa etapa foi importante, até mesmo, para o seu trabalho.

"O meu trabalho precisa que eu seja sensível, que entenda o que é ser humano. Então, se eu não viver isso na plenitude, não vou conseguir dar continuidade nem ao que realmente importa, que é o crescimento do meu filho, e nem mais lá na frente, à minha profissão. Eu vou virar o que mais temo, que é um ser robotizado, que acredita no glamour, que precisa de likes. Não sou essa pessoa e não ia conseguir, se eu quisesse realmente agora estar sarada, magra, sei lá o quê. Não é a minha vibe", declarou Fernanda Vasconcellos .

"Eu lembro que quando a barriga começou a crescer, que o corpo começou a mudar, eu estranhei. Eu falei: ‘Nossa, eu estou me perdendo de mim", compartilhou. "O corpo vai mudando e também vai se construindo. Quanto mais você vai se conectando com o seu filho, diante das dificuldades diárias que vão aparecendo, mais você vai se tornando mãe e vai criando essa segurança para seguir, porque se você entra só no amamentar, é difícil. Lidar com o choro é angustiante. Você vai se desconectando da sua cria, perdendo o foco daquilo que realmente importa. Eu acho que quanto mais dificuldades e mais desafios, mais você foca no seu filho e mais vai fazer sentido a maternidade", completou a mãe de Romeo.

Leia também: Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis celebram o filho, Romeo

Fernanda Vasconcellos passou pela gravidez durante o período pandêmico e, apesar de ressaltar que ficou muito preocupada pelo risco ao bebê por conta da Covid, ela enfrentou a etapa sem grandes contratempos: "Graças a Deus [a gravidez] foi tranquila. Eu enjoei pouco, gostava mais de ficar quietinha na minha, mas acho que também é uma característica que só ficou um pouco mais forte".