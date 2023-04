Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis celebram o filho, Romeo

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis falam das dificuldades e alegrias que envolvem cuidar do primeiro filho do casal

No início da entrevista por chamada de vídeo com CARAS, o ator e apresentador Cássio Reis (45) explicou: “Desculpa a cara de sono e o cabelo bagunçado, mas eu estou acordado desde às 5h30”. Logo na sequência, vem a atriz Fernanda Vasconcellos (38), com os cabelos presos, de óculos e sem maquiagem. Ela estava dando a última olhada no filho, Romeo (9 meses), antes de começar o bate-papo. Essa é a rotina do casal desde a chegada do herdeiro. Junto há 10 anos, o par não planejou a chegada do pequeno, mas desejou muito.

Cássio já é pai de Noah (15), fruto de relação anterior, mas Fernanda ainda não era mãe e confessa que tinha insegurança com a maternidade. “Eu fui realizar que era isso, que eu queria e que não dava para passar sem ser mãe depois que Romeo nasceu. Nos dias que se sucederam, a forma que você vive, por mais difícil que seja, com todos os desafios... é uma sensação que nasci para fazer isso”, constatou.

O apresentador, apesar de já ter vivenciado a paternidade, confessa que a experiência tem sido única. “15 anos depois, é como se fosse a primeira vez, porque estou revivendo e vivendo de uma outra forma. Eu tenho uma relação muito clara com o Noah e estou tendo com o Romeo também. Espero poder usar

com o Romeo os benefícios dessa minha experiência”, falou ele. Alguns hábitos continuam. Os banhos noturnos que ele dava no primogênito, agora, ele dá no caçula. “A mãe é o alimento, a segurança de estar no aconchego do colo. E acho que cabe ao pai mostrar essa segurança de outra forma. O banho é um momento muito relaxante e, ao mesmo tempo, o bebê sabe que está seguro nesse ninho com o pai”, defende o ator.

O acordar de Romeo também fica por conta de Cássio, para dar um descanso para a mamãe, que levanta de madrugada para amamentá-lo. Sem nada combinado, a rotina se dá assim. “Nós temos ajuda, mas a gente meio que não deixa ninguém ajudar. Se não sou eu quem vou dar comida, é o Cássio. Se não sou eu quem vou dar o banho, é ele. A gente faz as compras da comida dele, Cássio gosta de cozinhar. Fico pensando quando é que vou conseguir deixar alguém fazer por nós”, refletiu ela.

O paulistano conta que, por terem uma profissão itinerante, sentem a necessidade de aproveitar cada minuto ao lado do filho. “Com essa falta de rotina, a gente tem o privilégio de ver ele crescer, mas, por outro lado, no subconsciente, a gente fica com essa história de ‘deixa eu aproveitar e dar comida para ele hoje, porque se amanhã eu tiver que gravar, eu vou ter curtido esse momento com ele e vou gravar tranquilo”, afirmou o apresentador.

Sem romantizar a maternidade, Fernanda é consciente de que os primeiros meses são difíceis. “Eu precisei entender que só tinha aquele minuto, que ele ia crescer, tinha que entender o porquê do choro, o porquê de mamar tanto, me conectar com ele. Aí, começou a fazer sentido e parei de ficar entrando só no looping da exaustão. Não que ela não exista, ela continua existindo, só que é entender qual é a prioridade”, explicou Fernanda.

Sem cobranças, a artista afirma que voltar ao corpo que tinha antes da maternidade também não é seu foco agora. “Seria leviano da minha parte ficar correndo atrás de uma coisa que, agora, não faz o menor sentido. Meu corpo está em prol do Romeo, estou aqui por ele, para ele. É claro que percebo as mudanças, mas não faço disso um problema. Até porque não é! Graças às mudanças que consigo amamentar o Romeo, que consigo me conectar com meu filho”, observou ela.

A atriz ainda está em processo de adaptação para voltar ao trabalho. “Outro dia fui dublar umas partes que ficaram faltando de um filme que fiz, fiquei umas três horas longe do Romeo e já me deu vontade de chorar”, revelou. O gesto, no entanto, não é culpa, é apego! “A primeira vez que o Romeo dormiu no quarto dele, que é ao lado do nosso, ele estava com seis meses. A sensação que tive ao ver a Fernanda é que parecia que ele tinha ido fazer um intercâmbio no Canadá”, divertiu-se Cássio.

Entre as descobertas, o cansaço e as muitas alegrias, o casal busca criar um menino feliz e gentil. “É uma experiência nova e que, às vezes, assusta, mas também tem essa coisa deliciosa de aprender diariamente com ele”, resumiu Fernanda, em fase de plenitude. “Quanta felicidade o Romeo trouxe para a gente”, finalizou Cássio.

