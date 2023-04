Fernanda Vasconcellos cai no choro com saudade do filho

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis saíram para curtir um vale night, mas a atriz não conteve as lágrimas com saudade do primogênito

Fernanda Vasconcellos (38) provou que é uma verdadeira mamãe coruja na noite da última quarta-feira, 12! A atriz aproveitou um vale night com o marido, o ator Cássio Reis (45), mas ela se emocionou com a saudade do pequeno Romeo, de apenas nove meses, que ficou em casa para os papais curtirem a noite a sós.

Pelo Instagram, Fernanda mostrou registros da noite especial com o marido. O casal foi assistir ao espetáculo ‘Frozen in Concert’, no Parque Villa Lobos, em São Paulo, que exibe o filme infantil da Disney com uma orquestra ao vivo, o que pode ter sido um gatilho para Fernanda sentir saudades do pequeno.

"Noite de sair com minha gata", Cássio se derreteu durante um vídeo. Fernanda então brincou: “A mãe tá on”. O marido respondeu: "Está com saudadezinha do Romeo? Está tudo bem? Não fica triste, está tudo certo", ele consolou. Depois, Fernanda publicou outro vídeo, em que confessa: "Estou com saudade do Romeo", a morena comenta discretamente no ouvido do marido, fazendo cara de choro.

Ao ver a esposa visivelmente emocionada, com os olhos repletos de lágrimas, Cássio tenta contornar a situação: “Não vai chorar aqui”, ele brincou e continuou fazendo piada: “Está emocionada antes do espetáculo começar. Está tudo bem. Ele está bem, tá bom?" o ator consolou a amada.

Fernanda Vasconcellos se emociona com saudade do filho - Reprodução/Instagram

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis comemoram 9 meses do filho, Romeo

No final do mês passado, Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis celebraram os 9 meses do primogênito Romeu com posts em seus perfis no Instagram. O casal posou juntinho com o pequeno, deitados em um gramado. Romeo roubou a cena com seus lindos olhos azuis e esbanjou felicidade ao lado dos papais corujas: "Aqui estamos, 9 meses do Romeo", eles legendaram a publicação repleta de fofura.