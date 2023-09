Cássio Reis encanta ao curtir o dia na piscina com o filho

O ator Cássio Reis encantou os seguidores ao surgir se refrescando na piscina com o filho, Romeo

O ator Cássio Reis encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 13, ao compartilhar um novo clique ao lado do filho, Romeo, de 1 ano, fruto de seu casamento com a atriz Fernanda Vasconcellos.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista surgiu curtindo o dia na piscina com o herdeiro, que está usando uma camiseta e um chapéu azul para se proteger do sol, e brincou sobre a temperatura. "Inverno 32°C", escreveu ele na legenda da publicação.

O clique encantou os internautas, que encheram a postagem de mensagens fofas. "Coisa mais linda!", disse uma seguidora. "Que lindos", escreveu outra. "Se refrescando com o papai", comentou uma fã. "Que amor", se derreteu uma admiradora.

Essa não é a primeira vez que Cássio divide cliques encantadores do filho. Recentemente, o ator explodiu o fofurômetro das redes sociais ao surgir trabalhando na companhia de Romeo, o seu 'novo estagiário'. "Home Office teve estagiário novo hoje. Dia 1: Planilhas e produção executiva", escreveu.

Cássio e Fernanda, vale dizer, estão juntos há 11 anos. Além de Romeo, o ator também é pai de Noah, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

Cássio reflete sobre novo trabalho

O ator Cássio Reis está longe das novelas desde 2017, quando fez uma participação em um capítulo de Novo Mundo, da Globo, mas seus fãs podem acompanhar seu mais recente personagem no filme Eulália, do streaming Now, em que ele interpreta o empresário Fábio.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator e Nina Frosi, seu par romântico, falaram sobre seus personagens e ainda refletiram sobre relacionamentos tóxicos, uma das temáticas abordadas no longa. No filme de Igor Moreira, Nina vive um casamento tóxico e, após deixar a relação, se envolve com Fábio, personagem de Cássio. Confira a entrevista!