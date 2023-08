Cássio Reis explode o fofurômetro ao mostrar 'novo estagiário'

O ator Cássio Reis encantou os seguidores das redes sociais ao surgir trabalhando com o filho

Cássio Reis explodiu o fofurômetro das redes sociais ao surgir trabalhando ao lado de uma companhia muito especial. O ator postou em seu perfil oficial no Instagram algumas fotos com o filho caçula, Romeo, de 1 ano, e brincou sobre o 'novo estágio'.

Nas fotos postadas no feed do Instagram nesta segunda-feira, 28, o marido da atriz Fernanda Vasconcellos surgiu trabalhando em casa, e mostrou que contou com uma 'ajudinha' do herdeiro, que está sentado em seu colo.

Em um das fotos, Romeu aparece mexendo no mouse do computador. Depois, o menino aparece olhando para o papai, enquanto ele pega uma xicará. "Home Office teve estagiário novo hoje. Dia 1: Planilhas e produção executiva", escreveu Cássio na legenda.

Os usuários se derreteram pelas imagens. "Garoto perfeito", comentou a atriz Camila Rodrigues. "Fofurinha", disse uma seguidora. "Estagiário mais lindo", afirmou outra. "Romeo todo concentrado", escreveu uma fã.

Recentemente, Cássio compartilhou novos cliques com o caçula. Em algumas fotos, o ator aparece passeando de mãos dadas com o herdeiro, já em outros, o pequeno surge sentado em seu ombro. "Luxo é ter tempo", afirmou o artista, que também é pai de Noah, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits.

Confira as fotos:

Festa de aniversário do filho

Em junho, Romeo, filho dos atores Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos, completou seu primeiro ano de, e ganhou uma festa intimista dos papais corujas para comemorar a data especial. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques mostrando os detalhes da comemoração intimista, que contou com bolo de chocolate com brigadeiro, decorado com um passarinho, um cachorro e uma bolo. Também é possível ver alguns docinhos na mesa e balões enfeitando o ambiente.

"Romeo, é inexplicável nosso amor por você. Em seu primeiro ano de vida te desejamos saúde e que continue a admirar o voo de um passarinho, a chamar os cachorros pela rua, chutar bola pela casa, brincando de ser feliz. Deus te abençoe. Feliz aniversário filho!", se derreteu o artista na legenda. Veja as fotos!