Cássio Reis e Nina Frosi refletem sobre relacionamento tóxico em novo filme: 'Lugar que pega'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cássio Reis e Nina Frosi refletiram sobre personagens de novo filme e relacionamentos tóxicos

Cássio Reis (45) e Nina Frosi vivem par romântico no novo filme Eulália, que deve chegar nas plataformas de streaming em 1 de agosto. Em entrevista à CARAS Brasil, os dois atores falaram sobre seus personagens e ainda refletiram sobre relacionamentos tóxicos, uma das temáticas abordadas no longa: "Lugar que pega".

Na trama, Nina Frosi vive um casamento tóxico e, após deixar a relação, se envolve com Fábio, personagem de Cássio Reis . "A personagem quer encontrar forças para se desvecilhar do casamento e ter uma autonomia, e ela consegue. Acho que muita gente que, às vezes, não identifica que está em um relacionamento tóxico, vai se ver nessa Eulália", destacou a atriz. "E coloca tóxico nisso, o marido é literalmente tóxico", acrescentou Cássio Reis.

Nina Frosi também destacou que o filme ajudou a perceber detalhes de um relacionamento tóxico que presenciou: "Uma das minhas melhores amigas sofreu um relacionamento abusivo seríssimo, e eu presenciei muito de perto. É uma coisa que quem está de fora não entende como a pessoa continua voltando para o relacionamento, é uma agonia absurda. Eu era uma pessoa que julgava muito e falava: 'Não é possível', mas fui começando a entender essa manipulação e dependência".

Leia também: Xuxa revela surpresa ao assistir documentário: 'Não mudaria nada'

"É um lugar que pega, não é um lugar aqui fora", comentou Cássio Reis sobre as reflexões que o filme provoca. Interesse amoroso posterior à relação tóxica da protagonista, o ator refletiu sobre seu personagem: "Apesar de parecer tão dono de si, ele é um bobo em termos sentimentais. [...] O jeito que ele se comprometia era de coração mole, com essa carência e esse romantismo exacerbado". "Sou mais objetivo e prático, sei o que quero e o que não quero", afirmou.

Segundo o jornal O Globo, Cássio Reis entrou no lugar de Luciano Szafir (54) no filme, cujas gravações aconteceram durante a pandemia. Com apenas duas semanas para se preparar antes das filmagens, o ator comentou sobre a experiência com Eulália: "Foi uma suspresa, porque tive duas semanas para mergulhar no filme antes de começar a filmar, e mergulhei mesmo. Foi muito desafiador, não só pelo tempo, mas por viver um personagem tão contrastante".