Carol Dias, mulher de Kaká, mostra chamego das filhas e baba: ''Minha duplinha!''

Modelo Carol Dias encanta ao compartilhar clique fofíssimo das duas filhas, Esther e Sarah, do casamento com o ex-jogador Kaká

A modelo Carol Dias (27) encheu seu feed de amor nesta quarta-feira, 22, ao dividir com seus seguidores um momento encantador das duas filhas!

Ao publicar registro das duas herdeiras com o ex-jogador de futebol Kaká (40), as pequenas Esther, de dois anos, e a recém-nascida Sarah, que completou seu primeiro mês de vida no último dia 13, a mamãe coruja babou.

Em seu perfil no Instagram, Carol ainda publicou uma montagem com fotos das meninas dormindo. "Minha duplinha, minhas meninas! Meu mundo!", se derreteu Carol Dias ao legendar a postagem, citando o apelido das garotinhas, Teca e Sarinha.

Nos comentários, os fãs também se derreteram pelo momento. "Que lindezas", "Maravilhosas", "Princesinhas", "Que fofuras mais lindas", "Que lindas e amadas", disseram.

Vale lembrar que Carol Dias em Kaká estão juntos desde 2016 e oficializaram a união em 2019. O ex-atleta ainda é pai de Luca (14) e Isabella (12), do relacionamento anterior com Carol Celico. Recentemente, Kaká reuniu a família em foto.

Confira o clique fofo das herdeiras de Carol Dias e Kaká:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Batista Leite (@carolbatistaleite)

Carol Dias encanta ao mostrar o quartinho das filhas

A modelo Carol Dias, esposa do ex-jogador de futebol Kaká, mostrou a decoração do quarto das herdeiras recentemente nas redes sociais!

Na sua conta no Instagram, a influenciadora digital dividiu com os seguidores detalhes do quarto das duas filhas, Esther e Sarah.

Nas imagens, ela mostrou a decoração do cômodo toda em rosa e branco, com móveis de madeira e louças personalizadas com flores e borboletas e as iniciais das garotinhas, além de quadros na parede e almofadas. "Feliz em compartilhar com vocês esses detalhes do quartinho das meninas. Gostaram?", escreveu a mãe coruja na legenda.

