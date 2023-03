Carol Dias encanta ao mostrar quartinho das filhas com Kaká, Esther e Sarah

Modelo Carol Dias exibe detalhes da decoração do quarto das duas herdeiras com o ex-jogador de futebol Kaká, as pequenas Esther e Sarah

A modelo Carol Dias (27), esposa do ex-jogador de futebol Kaká (40), encheu seu feed de amor ao mostrar a decoração do quarto das herdeiras nas redes sociais!

Na sua conta no Instagram, a influenciadora digital dividiu com os seguidores detalhes do quarto das duas filhas, Esther, de dois anos, e a recém-nascida Sarah, que completou seu primeiro mês de vida no último dia 13, ambas do relacionamento com o ex-atleta, com quem está desde 2016 e é casada desde 2019.

Nas imagens, ela mostrou a decoração do cômodo toda em rosa e branco, com móveis de madeira e louças personalizadas com flores e borboletas e as iniciais das garotinhas, além de quadros na parede e almofadas.

"Feliz em compartilhar com vocês esses detalhes do quartinho das meninas. Gostaram?", escreveu a mãe coruja na legenda.

Ao ser questionada se reaproveitou algo do enxoval de Esther, Carol respondeu que "quase 100%". "Muito lindo e de muito bom gosto!!!", "Perfeito", "Que amor", "Amei cada detalhe", "Que coisa mais fofa", "Que ternura, tudo muito impecável", elogiaram os fãs nos comentários.

Confira os detalhes do quartinho das filhas de Carol Dias e Kaká:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Batista Leite (@carolbatistaleite)

Kaká reúne a esposa e os quatro filhos em foto

O ex-jogador de futebol Kaká encantou os seguidores nas redes sociais ao reunir sua família em um clique encantador publicado na segunda-feira, 13!

Na imagem, o ex-atleta aparece ao lado da esposa, Carol Dias, de suas duas herdeiras com a modelo, Esther, de dois anos, e a recém-nascida Sarah, de um mês de vida, e de seus filhos do relacionamento anterior com Carol Celico, Luca, de 14 anos, e Isabella, de 12.

“Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus”, escreveu Kaká, completando o post com a hashtag “blessed”, que significa abençoado, em inglês.

