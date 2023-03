Kaká reúne a esposa, Carol Dias, e os quatro filhos em foto: ''Abençoado''

Ex-jogador de futebol Kaká posa ao lado de Carol Dias e de seus herdeiros e encanta ao mostrar as filhas mais novas vestidas de princesas

O ex-jogador de futebol Kaká (40) encantou os seguidores nas redes sociais ao reunir sua família em um clique encantador publicado na segunda-feira, 13!

Na imagem, o ex-atleta aparece ao lado da esposa, Carol Dias (27), de suas duas herdeiras com a modelo, Esther, de dois anos, e a recém-nascida Sarah, que completou seu primeiro mês de vida, e de seus filhos do relacionamento anterior com Carol Celico, Luca, de 14 anos, e Isabella, de 12.

“Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus”, escreveu Kaká, completando o post com a hashtag “blessed”, que significa abençoado, em inglês.

Carol Dias também mostrou o ensaio e a comemoração do primeiro mêsversário da caçula, que esbanjou fofura ao surgir vestida de Anna ao lado da irmãzinha, que posou de Elsa, da animação infantil Frozen. "1 mês da nossa caçulinha", celebrou a influenciadora. "Mil razões para agradecer! Coração transbordando amor! Ps: sim, o sapatinho da Sarah estava enorme kkkk", disse ainda em outro post.

Confira as fotos de Carol Dias e Kaká:

Carol Dias posta novas fotos e faz relato do parto de Sarah

A mãe coruja Carol Dias usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores detalhes do nascimento da segunda filha, Sarah. A pequena, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol

"Dia 11/02, levamos Esther pela primeira vez ao cinema e eu lembro que da metade pro final do filme eu me levantei e assisti o filme literalmente de pé encostada no canto da sala do cinema porque não tinha posição alguma que me deixasse confortável naquela poltrona. Foi um dia delicioso em família, mas eu me sentia tão exausta, subir escada, pegar peso, tudo me dava pânico só de pensar", iniciou ela.

"Mais tarde em casa comentei com Kaká que sentia algumas cólicas e um cansaço extremo, que parecia estar perto da chegada da Sarah. Ele ficou só me olhando assustado e não falou nada. No dia seguinte, dia 12/02, domingo, 9h da manhã, as crianças (Luca e Bella) estavam em casa, descemos para tomar café da manhã e eu fui para cozinha fazer um ovo para Esther, esbarrei com o Kaká e resolvi mostrar um vídeo que achei muito engraçado, comecei a rir mostrando o vídeo e pensei: 'Que saco isso, basta começar a rir que faço xixi'", contou ainda.

