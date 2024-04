Cara do pai? Thaila Ayala encanta ao mostrar fotos da filha: 'Fofurices'

Thaila Ayala encanta ao mostrar vários momentos da filha caçula, Tereza; pequena impressionou com a forte semelhança com Renato Góes

A atriz Thaila Ayala encantou ao compartilhar uma série de fotos de sua filha caçula com Renato Góes, a pequena Tereza, de 10 meses. Cheia de fofura e charme, a herdeira dos famosos impressionou ao surgir esbanjando beleza.

Aprontando em casa, comendo fruta e brincando, a menina mostrou todo seu charme e chamou a atenção com a forte semelhança com o pai. Tereza provou ser bem parecida com Renato Góes no olhar e até no sorriso.

"10 motivos para eu não aguentar segurar essas fofurices de Tete só pra mim, aguente aí, duvido o útero não coçar. O segundo vídeo é o melhor - A REVANCHE!", escreveu Thaila Ayala na legenda. Nos comentários, os internautas não aguentaram. "Cara do papai", notaram. "Muita fofura", babaram outros.

Além da pequena, Thaila Ayala e Renato Góes tem um menino, Francisco, de 2 anos. Para quem não sabe, Tereza nasceu com uma má formação no coração, uma cardiopatia congênita chamada de Comunicação Intraventricular (CIV). Dias após o nascimento, ela precisou passar por uma cirurgia cardíaca.

Vale lembrar que Thaila estará na próxima novela das sete da Globo, Família é Tudo, e em entrevista a CARAS Brasil durante a festa de lançamento do folhetim, ela contou tem conseguido manter a rotina com os pequenos mesmo com as gravações. "As crianças ainda não sentiram, porque eu estou gravando pouquinho e o Renato [Góes] emenda uma novela na outra, então não para em casa. Tenho conseguido manter a minha rotina com eles", explicou em um trecho.

Mesversário da filha caçula

No dia 16 de fevereiro, Tereza completou 10 meses de vida, e Thaila Ayala explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar os detalhes da comemoração. Nos registros publicados no Instagram, a mamãe coruja mostrou a festa simples que fez em casa, e a pequena apareceu sorridente ao lado do irmão mais velho, Francisco, e de seu bolo todo decorado com morangos. Já na legenda da publicação, a atriz se derreteu ao celebrar mais um mês de vida da herdeira. "10 meses de Tereza!!! 10 meses do amor mais LOUCO, transformador, apaixonante que existe!", disse a artista.