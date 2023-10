Camila Rodrigues celebra os 11 meses do filho com bolo diferentão

A atriz Camila Rodrigues encantou os seguidores ao mostrar o bolo personalizado do filho, Bernardo

Camila Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao celebrar mais um mês de vida do filho, Bernardo, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario, com quem oficializou a união em março deste ano. O menino completou 11 meses de vida nesta sexta-feira, 6, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial com um bolo temático.

No Instagram, a atriz postou uma foto segurando o filho, que está usando um macacão e olhando para o bolo diferentão, que está decorando com as diversas caretas do pequeno, e se derreteu. "6/10/2023 e amor da minha vida está completando 11 meses. O bolo mais lindo do mundo, as caricas desse Bebezuco", escreveu ela na legenda.

Os seguidores amaram o bolo personalizado. "Eu quero uma carinha dessas. Morri de amor", confessou uma seguidora. "Que bolo mais criativo, adorei! Parabéns para esse lindão! Nível hard de fofura e beleza! Saúde para o Bernardo", falou outra. "Eu amei esse bolo", falou uma fã. "Parabéns, felicidades. Que papai do céu continue abençoando muito", desejou uma admiradora.

Recentemente, o filho de Camila chamou a atenção ao surgir se refrescando em uma piscina durante uma viagem. Em um dos registros ele aparece sem camisa e de bermuda. "#tbt Bebezuco curtindo a vida, descobrindo o que é viver numa boa", disse a mamãe.

Confira a publicação:

Camila Rodrigues abre o jogo sobre casamento com Bruno Gagliasso

A atriz Camila Rodrigues surpreendeu ao comentar sobre o seu antigo casamento com o ator Bruno Gagliasso. "Na verdade, a gente era muito novinho, foi aquela paixão. A gente casou em pouquíssimo tempo, em seis meses estávamos casados", disse ela em entrevista ao podcast Papagaio Falante, no YouTube.

Na conversa, a artista ainda refletiu sobre a experiência. "Foi uma coisa, acho que brincar um pouco de boneca, foi um pouco impulsivo, muito novos. Achei que foi super válido. A festa foi linda, mas um pouco inconsequente porque não estávamos preparados naquele momento, nem eu, nem ele", ressaltou.