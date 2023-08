Camila Farani anuncia que sua esposa está grávida do primeiro filho delas

Conhecida por ter participado do Shark Tank Brasil, Camila Farani conta que vai ser mãe junto com a esposa, Tula Tavares

A empresária Camila Farani, que é conhecida por ter feito parte do programa Shark Tank Brasil, vai ser mamãe! Ela e a esposa, a consultora de moda Tula Tavares, esperam o nascimento do primeiro filho. Tula engravidou por meio da fertilização in vitro feita com os óvulos de Camila, que estavam congelados há 7 anos.

Elas estão no primeiro trimestre da gestação e já sabem que vão ter um menino. O bebê vai se chamar Lucca. "Eu sempre quis ser mãe. Congelei meus óvulos e sempre soube que gostaria de passar pelo processo da maternidade. Então, em uma decisão conjunta com a Tula, decidimos que ela receberia os meus óvulos. E assim foi! Estamos felizes, como era de se esperar, pois um filho sempre é motivo de muita alegria, mas já estamos enfrentando questões burocráticas por sermos um casal homoafetivo no Brasil. As leis ainda estão atrasadas e, só para ter ideia, já estamos percebendo as dificuldades para realizar o registro quando for a nossa hora", disse Camila por meio de sua assessoria de imprensa.

Nas redes sociais, Camila também emocionou os seguidores com um depoimento sobre a nova fase em sua vida. "Com imensa alegria e emoção, compartilhamos a notícia mais esperada de nossas vidas: seremos mamães. Cada batimento do coraçãozinho dele nos enche de amor e gratidão, e mal podemos esperar para segurar esse pequeno milagre em nossos braços. O Lucca já é amado e aguardado com toda a intensidade do mundo. Nosso coração transborda de alegria ao saber que a vida presenteou-nos com um precioso menino, que trará ainda mais luz aos nossos dias. Mal podemos conter a ansiedade de ver sua primeira risada, sentir suas mãozinhas segurando as nossas e acompanhar cada passo desse futuro aventureiro. Compartilhar a notícia da sua chegada é um momento único e especial, pois todos os dias desde o início dessa jornada tivemos momentos de alegria, choros, ansiedade e também muita felicidade", disse ela.

E completou: "Hoje, nossos sorrisos são mais largos e nossos olhos brilham ao imaginar o rosto do nosso pequeno príncipe. A cada ultrassom, a cada movimento, sentimos a conexão profunda com essa nova vida que se forma dentro de nós. Agradecemos a todos que nos apoiaram ao longo do caminho e mal podemos esperar para apresentar nosso precioso menino ao mundo. Ele é nossa maior bênção e o símbolo mais puro do amor que compartilhamos. Bem-vindo, querido filho, seremos eternamente gratas por Deus tê-lo colocado em nossas vidas. E sim, você já é meu maior e melhor investimento de vida".

Veja a barriguinha de grávida de Tula Tavares:

Camila Farani e Tula Tavares - Foto: Acervo Pessoal