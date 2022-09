Ex-Shark Tank, Camila Farani aproveita folga em SPA

Empresária Camila Farani relaxa em SPA no interior do Rio de Janeiro: 'Descanso é necessário'

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 15h49

A empresária Camila Farani, que conquistou o público como jurada do Shark Tank Brasil, aproveitou um período de descanso na agenda agitada para relaxar em um SPA. Ela foi para a região de Penedo, no interior do Rio de Janeiro, para curtir alguns dias de folga perto da natureza.

“O descanso é necessário pro meu corpo e alma. No meio de tanto trabalho, pressão, quando desligo a cabeça, mesmo que por alguns dias, me sinto muito mais produtiva, a performance melhora e até meu sono”, disse ela.

Workaholic assumida, ela aproveitou a viagem para também trabalhar. A estrela ministrou um workshop sobre vida e negócios na região. Faranié uma das maiores investidoras do Brasil e tem uma carreira que inspira lideranças femininas.