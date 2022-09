Caçula de Kyra Gracie e Malvino Salvador esbanja fofura em vídeo: ''Só quer saber de Jiu-Jitsu''

Lutadora Kyra Gracie, esposa de Malvino Salvador, encanta ao mostrar o filho, Rayan, pedindo para lutar Jiu-Jitsu

A mamãe coruja Kyra Gracie (37) encheu seu feed de amor e encantou os seguidores ao dividir um momento fofo com o filho mais novo!

O pequeno Rayan, de um aninho, fruto do casamento da famosa com o ator Malvino Salvador (46), explodiu o fofurômetro ao surgir pedindo para lutar Jiu-Jitsu com a mãe. No registro, publicado em seu feed no Instagram, Kyra aparece se divertindo com o bebê, que dá gargalhadas com a brincadeira.

"O estudo do universo infantil me proporcionou organizar uma metodologia única para bebês aprenderem Jiu-Jitsu na Gracie Kore. Testei com todos os meus filhos em casa", disse ela no post.

"Esse menino só quer saber de Jiu-Jitsu. No sofá, cama, tapete, parquinho….. E assim ele vai aprendendo brincando em casa e no tatame da @graciekore. Mamãe fica muito orgulhosa", se derreteu Kyra Gracie na legenda.

"Que máximo!", disse Giovanna Antonelli nos comentários. "Que fofura, Kyraaa", babou Bia e Branca Feres. "Futuro black belt! Oss!", escreveu Marcio Garcia. "Lindo de ver", "Que fofo", "Parabéns, você é um exemplo de mãe!!!", "Coisa linda! Isso se chama legado", disseram os internautas.

Vale lembrar que Kyra e Malvino também são pais de Ayra (7) e Kyara (5). O ator também tem Sofia (13), do relacionamento com Ana Ceolin.

Malvino Salvador celebra título da esposa, Kyra Gracie

Recentemente, Malvino Salvador parabenizou a esposa, Kyra Gracie, com quem tem três filhos, nas redes sociais! No dia 22, a lutadora e oito vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu recebeu o Título de Mérito Esportivo Mestre Hélio Gracie na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. "Parabéns, meu amor. Que orgulho! Medalha Tiradentes e medalha Hélio Gracie na Câmara do Rio de Janeiro", postou Malvino.

"Hoje, tive a grande honra de ser convidada para ir à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo Vereador Carlo Caiado, para receber o Título de Mérito Esportivo Mestre Hélio Gracie, título esse que carrega nome e história do meu bisavô, o qual tenho muito orgulho por toda sua trajetória", disse Kyra.

