Bruno De Luca encanta ao mostrar a filha na praia: "Amou o mar"

O apresentador Bruno De Luca explodiu o fofurômetro ao mostrar um passeio ao lado da noiva e da filha

Alerta fofura! Bruno De Luca explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 28, ao dividir com os seguidores alguns registros do passeio que realizou ao lado da noiva, Sthéfany Vidal, e da filha do casal, Aurora, que está com oito meses.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, o apresentador surge em uma praia do Rio de Janeiro brincando no mar com a herdeira, que está usando um look vermelho. Já o casal apostou em um look escuro e óculos de sol.

Em um vídeo postado por Bruno, a pequena surge sorrindo ao colocar o pé na areia e sentir a água tocando seus pezinhos. "Passeiozinho maravilhoso com elas", se derreteu o artista na legenda da publicação.

Os fãs do apresentador ficaram encantados com a postagem. "É muita fofura", disse uma seguidora. "Ela estava curtindo muito", escreveu outra. "Que linda! Amou o mar", falou uma fã. "Que gostosura", falou mais uma.

Confira a publicação:

Bruno De Luca avalia mudanças pessoais

Prestes a embarcar para as gravações da nova temporada de 'Vai Pra Onde?', Bruo De Luca fez uma reflexão sobre as mudanças pessoais que viveu ao longo dos últimos 16 anos para conseguir estar à frente da atração.

"Durante muito tempo, eu vivi em uma bolha e tinha uma vida muito específica. Eu era o ‘garoto da Barra’, que mora perto da praia e tem todo aquele ar ‘carioca’. Até começar a trabalhar, mesmo sabendo que gostava de explorar coisas novas, essa era minha vida."

"Quando comecei a trabalhar na Globo, comecei a conviver com pessoas muito diferentes e amei presenciar isso. Eu sempre quis ampliar meus horizontes e essa era uma oportunidade", afirmou ele, que com o tempo começou a se incomodar por viver em uma "bolha", e mudou algumas atitudes para ampliar seus horizontes.