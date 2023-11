Bruna Biancardi estoura o fofurômetro em primeiro banho de banheira da Mavie

Mavie, filha recém-nascida de Neymar Jr, estoura o fofurômetro em seu primeiro banho de banheira com Bruna Biancardi; confira as fotos!

A recém-nascida Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi, está experienciando várias coisas novas em seus primeiros meses de vida. Nesta quarta-feira, 22, a mamãe dividiu com seus seguidores uma série de fotos super fofas para mostrar uma novidade para a bebê.

Em seu perfil oficial do Instagram, Biancardi contou que sua filha tomou o seu primeiro banho de banheiro. De biquíni rosa, a influencer entrou na água com Mavie e dividiu esse momento gostoso com a pequena. Na ocasião, elas aproveitaram para fazer alguns cliques fofíssimos.

"Primeiro banho de banheira com a mamãe. Minha vida todinha", disse a morena na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros. "Agarrada na mamãe, que linda", disse um. "Ai que delícia!!!!!", declarou outro. "Duuuas perfeitas", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar encanta seguidores com novas fotos de Mavie

Bruna Biancardi não é a única que compartilha cliques encantadores de Mavie. Na última terça-feira, 21, o jogador Neymar Jrdividiu com seus seguidores uma sequência de fotos inéditas de sua filha nas redes sociais. Afastado dos campos de futebol e recuperando de uma cirurgia após uma lesão no joelho, o paizão está aproveitando para curtir um bom tempo com a pequena em casa.

Nas fotos, a pequena aparece despertando e mostrando a língua, no colo do pai, que fez uma careta. Atualmente, Neymar tem compartilhado alguns cliques fofos e engraçados da bebê em momentos do cotidiano enquanto o craque está se recuperando de uma lesão grave.

Os comentários dos seguidores do craque falaram sobre a semelhança da pequena com o pai: “Neymarinha”, brincou uma, “Ela é a sua cara!! Fofura”, escreveu outra, “Muito igual a você”, ressaltou outro. Já a mãe da Mavie comentou “Minha cara”, brincando.