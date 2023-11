Neymar encanta seguidores com novas fotos de Mavie

Neymar tem compartilhado alguns cliques do cotidiano da bebê com os seus seguidores

Neymar, de 31 anos, compartilhou com seguidores algumas fotos inéditas em cliques fofos com a filha Mavie, de um mês, nesta terça-feira, 21. A bebê, que é fruto do relacionamento do astro do futebol com a influenciadora Bruna Biancardi, encantou seguidores do pai e ganhou milhares de curtidas pelos cliques.

Nas fotos, a pequena aparece despertando e mostrando a língua, no colo do pai, que fez uma careta. Atualmente, Neymar tem compartilhado alguns cliques fofos e engraçados da bebê em momentos do cotidiano enquanto o craque está se recuperando de uma lesão grave.

Os comentários dos seguidores do craque falaram sobre a semelhança da pequena com o pai: “Neymarinha”, brincou uma, “Ela é a sua cara!! Fofura”, escreveu outra, “Muito igual a você”, ressaltou outro. Já a mãe da Mavie comentou “Minha cara”, brincando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Vale lembrar que o jogador de futebol passou os últimos dias se recuperando na companhia da família em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Inclusive, a influenciadora digital teria curtido o feriado prolongado em clima de romance com o namorado após boatos de término circularem no último mês, de acordo com o jornal ‘Extra’.

Outros casais de amigos também estiveram por lá e estariam dando uma força para uma nova chance do casal. Ainda de acordo com o jornal, os solteiros não foram convidados para o feriadão, o que levantou ainda mais suspeitas de uma possível reconciliação entre os papais da pequena Mavie, que chegou ao mundo no início do mês passado.



Bruna Biancardi encanta ao mostrar a filha na praia pela primeira vez

"Apesar de manter discrição em sua vida pessoal após vivenciar um momento traumático com a invasão de sua mansão, Bruna Biancardi usa as redes sociais para compartilhar momentos especiais ao lado de sua filha, Mavie. Na última semana, a influenciadora digital encantou seus seguidores ao mostrar que levou a pequena para conhecer a praia pela primeira vez.

"Primeira vez na praia", disse a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação em que aparece com a bebê no colo. Bruna também registrou a presença de alguns amigos nesse momento especial, embora a ausência do jogador de futebol tenha sido notável. Apesar disso, a mansão em que o casal teria passado o feriado está situada no litoral fluminense.