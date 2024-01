Bruna Biancardi estoura fofurômetro ao combinar looks com a filha, Mavie

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi estoura fofurômetro ao surgir combinando looks com Mavie, sua filha com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi não cansa de deixar seus seguidores encantados com sua filha, Mavie, de 3 meses. A modelo apareceu nesta terça-feira, 16, combinando com sua herdeira, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, e estourou o fofurômetro nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Bruna publicou um curto vídeo com a bebê no colo. Posando juntinhas para o espelho, a influencer surgiu com um lindo look roxo, assim como sua filha. Mavie, que está a cada dia maior, sorriu para a câmera e mostrou toda a sua simpatia para os seguidores da mãe.

Confira o registro:

Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi encanta ao mostrar ‘conversa’ com Mavie

Na última sexta-feira, 12, Bruna Biancardi mostrou que sua filha está a cada dia evoluindo mais e encantou seus seguidores ao compartilhar um novo vídeo de sua filha nas redes sociais. A mamãe coruja compartilhou um vídeo em que Mavie, sua herdeira de apenas três meses, fruto do antigo namoro com Neymar Jr, aparece 'conversando' do seu jeitinho.

No registro, compartilhado nos stories de seu perfil oficial no Instagram, a pequena apareceu deitada em seu tapetinho de atividades, pronta para brincar. Ao iniciar a conversa, Bruna surpreende ao puxar 'assunto' com algumas sílabas aleatórias, e a bebê reage de forma encantadora, dando risadas e repetindo os sons que sua mãe está fazendo.

Bruna ainda compartilhou um vídeo curto em que a menina aparece sorridente com um body fofo rosa, mostrando que sua herdeira está cada dia mais fofa e também a cara do pai, o craque da seleção brasileira, como vários seguidores sempre apontam nos comentários de suas publicações nas redes sociais.

Inclusive, um perfil de admiradores da influenciadora postou o vídeo e a pequena recebeu muitos elogios nos comentários: “Que coisa mais linda que está! A Mavie é a cara do pai”, disse uma seguidora. “A Mavie é o retrato do pai, tá uma princesa linda”, comentou mais uma. “Ela observa muito bem”, disse uma terceira. “Esperta demais”, apontou outra.