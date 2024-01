Bruna Biancardi encanta ao mostrar ‘conversa’ com Mavie: 'Esperta demais'

Alerta fofura! Bruna Biancardi se derrete ao registrar ‘conversa’ com a filha, Mavie, fruto do antigo relacionamento com Neymar Jr

Na tarde desta sexta-feira, 12, a influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao compartilhar um novo vídeo de sua filha nas redes sociais. A mamãe coruja compartilhou um vídeo em que Mavie, sua herdeira de apenas três meses, fruto do antigo namoro com Neymar Jr, aparece 'conversando' do seu jeitinho.

No registro, compartilhado nos stories de seu perfil oficial no Instagram, a pequena Mavie aparece deitada em seu tapetinho de atividades. Para iniciar a conversa, Bruna surpreende ao puxar 'assunto' com algumas sílabas aleatórias, e a bebê reage de forma encantadora, dando risadas e repetindo os sons que sua mãe está fazendo.

Na sequência, Bruna ainda compartilhou um vídeo curto em que a menina aparece sorridente com um body fofo rosa, mostrando que sua herdeira está cada dia mais fofa e também a cara do pai, o craque da seleção brasileira, como vários seguidores sempre apontam nos comentários de suas publicações nas redes sociais.

Bruna Biancardi postou vídeo de ‘conversa’ com Mavie - Reprodução/Instagram

Inclusive, um perfil de admiradores da influenciadora postou o vídeo e a pequena recebeu muitos elogios nos comentários: “Que coisa mais linda que está! A Mavie é a cara do pai”, disse uma seguidora. “A Mavie é o retrato do pai, tá uma princesa linda”, comentou mais uma. “Ela observa muito bem”, disse uma terceira. “Esperta demais”, apontou outra.

Vale mencionar também que essa não é a primeira vez que a bebê chama atenção com seu desenvolvimento. É que a pequena já está tentando engatinhar. Antes mesmo de Mavie completar três meses de vida, a influenciadora encantou os seguidores ao mostrar a menina se esforçando para engatinhar em seu tapetinho de atividades.

No vídeo, também é possível notar que uma pessoa próxima incentiva a menina a chegar até o fim do seu tapetinho. Na legenda da publicação, Bruna se derreteu pelo crescimento de sua herdeira: “Tempo, vai com calma, por favor", ela escreveu sobre a Mavie, que chegou ao mundo no dia 6 de outubro do ano passado.

Bruna Biancardi faz post enigmático:

A influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais nesta semana ao compartilhar um post enigmático. Nos stories do Instagram, a estrela exibiu uma frase nos stories do Instagram sobre influência e deixou seus seguidores curiosos para saber se poderia ser uma indireta para seu ex-namorado.

Vale lembrar que Bruna anunciou o término com o jogador em novembro do ano passado: "Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie e essa é a razão do nosso vínculo", disse em suas redes sociais.