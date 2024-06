Bruna Biancardi encanta ao celebrar 8 meses da filha, Mavie: 'Minha menina'

Em um novo vídeo fofíssimo, Bruna Biancardi se derreteu ao comemorar mais um mesversário de Mavie, sua filha com Neymar Jr

A modelo e influenciadora Bruna Biancardi encantou os seguidores nesta quinta-feira, 6, ao compartilhar um novo vídeo fofíssimo da filha, Mavie. A pequena, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, está completando 8 meses de vida e ganhou uma bela declaração da mamãe coruja.

Em seu perfil oficial no Instagram, Bruna publicou um registro com a herdeira nos braços em uma praia. Como trilha sonora, ela escolheu a música 'Constelação', de Mariana Nolasco com a dupla Mar Aberto.

"Você surgiu / E iluminou a rotina / E virou minha menina / E quando você sorriu / O céu se abriu… / Feliz 8 meses meu amor! Te amo mais que tudo", escreveu Bruna Biancardi, mencionando um trecho da canção.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas à pequena Mavie. "8 meses da pitaynhaaaaaaaa", se derreteu Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, primogênito de Neymar. "Ela sorri com os olhos", disse uma seguidora. "Cada dia mais linda e meiga. Feliz 8 meses", falou outra.

Na última segunda-feira, 3, a filha do craque roubou a cena ao surgir com look estiloso na 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. Esbanjando fofura, Mavie apareceu usando um lindo vestido branco, uma tiara na cabeça e um sapatinho.

Neymar esbanja fofura ao brincar com Mavie e Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr encantou seus seguidores nas redes sociais com novo vídeo de sua filha caçula, Mavie, de 7 meses. O craque mostrou seu lado paizão em se divertir com sua pequena e a mãe da menina, a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o atleta publicou um vídeo de sua ex-namorada, que segurava a filha do ex-casal no colo. Em seguida, ele apareceu fazendo gracinha para a bebê, que caiu na gargalhada com as brincadeiras do pai.

Na web, os internautas se derreteram pelo registro e comentaram sobre a postura de Neymar como pai. "Esse sabe ser pai", disse um fã. "Neymar tem os defeitos dele, mas ninguém pode negar que é um bom pai", declarou outro. "Como pai ninguém tem o que falar dele! Que coisa mais amada essa bebezinha!", escreveu mais um.