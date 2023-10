Bruna Biancardi desabafa sobre noite tensa com Mavie: ‘Tento de tudo’

Mamãe de primeira viagem, Bruna Biancardi surge abatida e pede dicas após enfrentar noite difícil com a filha, Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais neste sábado, 28, para contar que enfrentou uma noite tensa com sua filha recém-nascida, Mavie. A pequena, que é fruto do relacionamento com Neymar Jr, ainda não completou seu primeiro mês de vida, mas já está dando trabalho para os papais.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Bruna contou que a bebê está tendo dificuldades para dormir durante a noite: “Que noite, meus amigos, que noite! Só com maquiagem e muito filtro aqui para esconder a minha cara de cansada. A Mavie está simplesmente trocando o dia pela noite”, iniciou abatida com o desafio.

Além de pedir dicas para o sono da bebê aos seguidores, Bruna desabafou: ”Agora ela está desmaiada, dormindo horrores e a noite ela não dorme e aí o que acontece? Eu também não consigo dormir. Tento de tudo e ela não dorme. Dorme muito pouquinho e aí logo ela acorda”, a influenciadora abriu seu coração.

Na sequência, Bruna contou que precisou interromper as publicações sobre sua rotina para se dedicar exclusivamente a pequena: “Até comecei ontem a mostrar para vocês a rotina, coloquei o horário da primeira mamada, e eu ia fazer a sequência, mas ela só fez uma e ficou acordada, nunca mais dormiu”, a morena contou.

Bruna Biancardi relata noite tensa com Mavie - Reprodução/Instagram

Na última sexta-feira, 28, Bruna chegou a registrar alguns detalhes, mas explicou a dificuldade: "Eu tô sempre acabada, não apareço aqui. Mas amanhã eu apareço aqui e tento mostrar um pouquinho mais da minha rotina com ela. Vou tentar, mas não prometo nada", disse a influenciadora, que compartilha vislumbres da maternidade em seu perfil.

Vale lembrar que Mavie chegou ao mundo no dia 6 de outubro deste ano, em um hospital em São Paulo. Segundo Bruna, Neymar Jr estava no voo da Arábia Saudita para o Brasil e não conseguiu chegar a tempo. Após o nascimento da pequena, o jogador acabou se lesionando e agora se recupera ao lado da filhae da namorada no Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi exibe cintura no pós-parto:

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu ao mostrar como está o seu corpo no pós-parto. Na última sexta-feira, 27, ela apareceu com um conjunto de calça e top cropped no Instagram e deixou à mostra sua cinturinha fina. A estrela já está recuperando o seu físico de antes da gestação da primeira filha, a pequena Mavie; confira o clique de Bruna Biancardi.