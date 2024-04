Branca Feres anuncia que está grávida pela segunda vez: "Estamos em êxtase"

Nas redes sociais, a ex-atleta do nado sincronizado Branca Feres, irmã gêmea de Bianca Feres, anunciou que está esperando seu segundo bebê

Branca Feres, de 36 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para anunciar que está grávida pela segunda vez. A ex-atleta do nado sincronizado, irmã gêmea de Bia Feres, já é mãe de Nicole, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Gustavo Frota.

No feed do Instagram, ela postou um vídeo mostrando alguns testes de gravidez com o resultado positivo, o ultrassom do bebê, e o momento em que comemora a notícia com o marido, e celebrou o crescimento da família

"Estamos em êxtase! Amor que não cabe mais no peito", escreveu Branca na legenda da publicação, recebendo o carinho dos fãs. "Parabéns!!!!!! Melhor notícia", disse a atriz Sthefany brito, que também anunciou a segunda gestação recentemente. "Que linda... filho (a) é sempre um benção de Deus", falou uma seguidora. "Que venha com muita saúde", desejou outra.

Bia, a irmã de Branca, também tem dois filhos: Isaac, de dois anos, e Serena, que completou 1 aninho em janeiro deste ano. Eles são frutos de seu casamento com Maurício Netto.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia & Branca Feres 👯‍♀️Gêmeas (@biaebrancaferes)

Leia também:Iza e Yuri Lima serão pais pela primeira vez

Grávida de 8 meses, Marcela Barrozo sente falta da TV

Marcela Barrozo parece que driblou o tempo. Aos 32 anos, ela desfila por aí a mesma carinha conhecida pelo grande público da época em que ganhou destaque como atriz mirim de novelas como Senhora do Destino, Duas Caras e Chocolate com Pimenta. O tempo passou e hoje ela está prestes a dar à luz Luiza, sua primeira filha, fruto do casamento com advogado Luiz Fernando Pinto (42).

Em entrevista à CARAS Brasil, ela dá detalhes sobre a gravidez, conta que está cursando faculdade de Odontologia e confessa saudades de fazer novelas. "Me sinto realizada quando estou atuando", disse ela. Confira a entrevista completa!