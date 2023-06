Bia Feres encanta ao combinar look com a filha em dia de praia: "Perfeição"

Bia Feres, ex-atleta do nado sincronizado, surgiu combinando o look com a filha durante uma viagem em família

Bia Feres encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 27, ao compartilhar algumas fotos na praia com a filha caçula, Serena, que está com cinco meses. A menina é fruto de seu relacionamento com Maurício Netto.

A loira está com sua família em Saint-Tropez, na França, e surgiu no feed do Instagram combinando o look com a herdeira, um maiô com estampa de oncinha, enquanto se divertia no mar.

Acostumada a usar roupa combinando com sua irmã gêmea, Branca Feres, ela brincou sobre a bebê ser seu "par de jarro" na viagem. "Já que a sis não tá… O par de jarro é ela! Serena", escreveu Bia na legenda, posando também com o marido e o filho mais velha, Isaac, que fará dois anos em julho.

Os fãs se derreteram com as fotos. "Lindas", disse uma seguidora. "Que amor", comentou outra. "Família linda e abençoada", falou uma fã. "Quanta lindeza", escreveu mais uma. "Que perfeição, meu Deus", disse uma admiradora.

Confira as fotos de Bia com a filha na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia & Branca Feres 👯‍♀️Gêmeas (@biaebrancaferes)

Leia também:Branca Feres mostra detalhes da festa de mesversário da filha: "Te amamos"

Bia fantasia a filha de paquita em mesversário

No último dia 8, Bia Feres, ex-atleta do nado sincronizado, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos cliques da filha, Serena, fruto de seu casamento com Maurício Netto, que completou mais um mês de vida.

Para comemorar o quinto mês da menina, a irmã gêmea de Branca Feres fantasiou a herdeira de paquita, com o tradicional uniforme vermelho e branco e o chapéu. "'É tão Bom! Bom, bom, bom…'. 5 meses da nossa Paquita Serena! Deixe um coração pra essa princesa!", se derreteu a ex-atleta, que citou um trecho da música Fada Madrinha na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!