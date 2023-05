Branca Feres mostra detalhes da festa de mesversário da filha: "Te amamos"

A ex-atleta do nado sincronizado Branca Feres comemorou o oitavo mês de vida da filha, Nicole

Branca Feres (35) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário de sua filha, Nicole, fruto de seu casamento com Gustavo Frota.

Nesta quinta-feira, 25, a menina completou oito meses de vida, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data com uma festa com um tema um tanto quanto curioso.

Em seu perfil no Instagram, a ex-atleta do nado sincronizado mostrou a festa intimista de Nicole, inspirada no Starbucks. Para a festa, a bebê surgiu usando uma camiseta preta, com a logo da empresa de café estampada, além de uma tiara de laço verde.

Ao dividir os registros, a irmã gêmea de Bia Feres (35) se derreteu pela herdeira. "Amo mais que café. Nini fez 8 meses, vocês têm noção? O tempo voa demais. Te amamos godocleida", disse Branca na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com a festa e deixaram mensagens de felicitações para Nicole. "Que coisa linda, batendo palminhas", disse uma seguidora. "Perfeito, amei a criatividade. Ficou ainda mais linda", escreveu outra. "Logo estará correndo. Saúde e muito amor", desejou uma fã. "Parabéns, que Deus continue abençoando vocês grandemente", falou mais uma.

Confira as fotos do mesversário da filha de Branca Feres:

