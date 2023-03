Bia Feres encanta ao mostrar a filha fantasiada de Wandinha em seu mesversário: "Que lindeza"

Serena, filha de Bia Feres e Maurício Netto, comemorou o segundo mês de vida fantasiada de Wandinha Addams

Serena, filha de Bia Feres (35) e Maurício Netto, completou seu segundo mês de vida nesta terça-feira, 7, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data especial.

Nas redes sociais, a ex-atleta do nado sincronizado mostrou a filha fantasiada como a personagem Wandinha Addams, com direito ao cabelo com duas tranças, ao lado de um arranjo de flores no formato do número 2, e refletiu sobre a maternidade.

"2 meses da nossa Serena ADAMS. Ser mãe é “aterrorizante” rsrsrsr, brincadeiras a parte é literalmente um carrossel de emoções! Colocamos as necessidades dos filhos acima das nossas, nos doamos a todo momento, e sentimos muito medo e ao mesmo tempo muita coragem! Experimentando o amor mais intenso que existe!", afirmou ela.

Em seguida, Bia, que também é mãe de Isaac, que está com um ano e oito meses, se declarou para Serena. "Te amo Neninha. Conte comigo sempre!", completou ela, que é irmã gêmea de Branca Feres (35).

Os seguidores se derreteram com a publicação. "Que lindeza", disse uma seguidora. "É muita fofura", escreveu outra. "Bonequinha muito linda", comentou uma fã. "Mentira que está fazendo 2 meses! Não! Que tempo é esse que está correndo? Serena maravilhosa sempre! Felicidades, família", falou uma admiradora.

Confira os registros da filha de Bia Feres fantasiada de Wandinha:

