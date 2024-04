Grávida de 8 meses, Marcela Barrozo sente falta da TV: ‘Me sinto feliz e realizada quando estou atuando’

Sucesso em Senhora do Destino, Marcela Barroso espera Luiza, sua primeira filha. Cursando Odontologia, ela revela à CARAS Brasil saudade de atuar em novelas

Marcela Barrozo parece que driblou o tempo. Aos 32 anos, ela desfila por aí a mesma carinha conhecida pelo grande público da época em que ganhou destaque como atriz mirim de novelas como Senhora do Destino, Duas Caras e Chocolate com Pimenta. O tempo passou e hoje ela está prestes a dar à luz Luiza, sua primeira filha, fruto do casamento com advogado Luiz Fernando Pinto (42). Em entrevista à CARAS Brasil, ela dá detalhes sobre a gravidez, conta que está cursando faculdade de Odontologia e confessa saudades de fazer novelas. “Me sinto realizada quando estou atuando”, diz.

A artista revela que está com 32 semanas de gestação e que agora está passando por uma fase mais tranquila. “Essa fase está ótima (risos). Estou conseguindo me manter bastante ativa. O início foi mais complicado, realmente, porque eu enjoei muito até os primeiros quatro meses. Mas, no geral, tudo dentro do esperado. Está sendo uma gravidez tranquila, graças a Deus. E achei que eu fosse ter muito desejo, mas não tive nenhum desejo, assim, muito específico, comidas diferentes. E eu amo comida diferente! Mas a única coisa que tive vontade de comer foi, um dia, bife à milanesa. Me deu uma vontade doida! Não era nada muito diferentão (risos)”, conta.

Marcela confessa que sempre quis ser mãe . “Desde pequenininha era o meu sonho. Então, foi superplanejado. Não consegui nem fazer surpresa para o marido porque como estávamos planejando bastante, já contei logo no início. Ele foi o primeiro a saber. Estou na reta final, estou tranquila, animada, às vezes fico um pouco ansiosa para deixar tudo pronto, organizado, mas estou curtindo bastante. Então, é uma ansiedade gostosa. É mais curiosidade de mãe, para saber como vai ser essa nova fase e tudo mais”, fala.

O nome Luiza foi escolha do pai e o assunto foi abordado já no início do relacionamento do casal. “Concordei porque acho o nome lindo, e sempre foi o sonho do meu marido, se tivéssemos uma menina. Logo no início do relacionamento, a gente já conversava sobre isso e eu falei que ele poderia escolher se fosse menina. A gente não tinha nenhuma preferência de sexo, mas já falávamos sobre o assunto, e eu concordei. E o que a gente quer mesmo é que com muita saúde”, ressalta Marcela.

Marcela Barrozo tem 32 anos e espera a primeira filha - Arquivo Pessoal/Michel Angelo

FAMÍLIA COMPLETA

Mais filhos não estão nos planos futuros da artista. “Estou bem feliz e tranquila com a nossa família. Tenho o meu enteado, o Nicolas, que é como se fosse um filho meu também, então já temos um casalzinho. A Luiza já tem um irmão maravilhoso. Então, a gente está superfeliz e sentindo a família completa”, revela Marcela, que está com quase tudo pronto para a chegada da bebê. “Só falta uma coisinha ou outra, mas estou organizando tudo para quando ela chegar estar tudo perfeitinho, como sempre sonhei. Faltam poucas coisas, detalhes. Só lavar roupinhas, arrumar decoração, mas o mais pesado, como móveis e papel de parede, está tudo organizado”, conta.

Marcela com o enteado Nicolas e o marido, o advogado Luiz Fernando Pinto - Reprodução/Instagram

SAUDADE DAS NOVELAS

Marcela Barozzo ficou bastante conhecida ao interpretar a neta da protagonista Maria do Carmo, papel de Susana Vieira em Senhora do Destino. O último trabalho da atriz na TV foi em Gênesis, novela da Record, em 2021. “No momento não estou fazendo nada na área, estou estudando Odontologia, já estou no quinto período e adorando a faculdade. Foi um desejo meu de voltar a estudar, de pensar num plano B enquanto não pintava nenhum trabalho na televisão. Mas amo, morro de saudade de atuar, que é o que sempre gostei de fazer, faço desde pequena, desde os meus 9 anos. Me sinto muito feliz e realizada quando estou atuando, trabalhando como atriz, mas, infelizmente, como não é sempre que a gente tem trabalho, pensei num plano B. Então quis estudar e levar adiante essa outra profissão”, confessa.

Recentemente, Senhora do Destino estava sendo exibida no canal Viva. Marcela conta que não tem o hábito acompanhar as reprises dos trabalhos que fez. “Confesso que não paro sempre para assistir, não. Mas uma cena e outra, vejo de vez em quando. Sou muito crítica, então não gosto muito de me assistir, mas quando a novela é muito antiga, acho interessante ver como a gente mudou e o que faríamos hoje”, diz.

E se Luiza quiser seguir os passos na mãe na carreira artística? A atriz pontua: “Apoiaria, claro, se for o sonho dela. Não insistiria e não colocaria se fosse apenas a minha vontade. Eu deixaria ela expressar vontade própria. Apoiaria como meus pais me apoiaram, eles sempre tiveram ao meu lado. E a aconselharia a ser feliz, estudar sempre porque é uma profissão muito difícil, requer estudo, não é uma brincadeira, apesar de muita gente achar que vai lá, decora um texto e faz. Não é assim, requer dedicação, tempo. Você dedica muito tempo a isso, então se ela quiser seguir esses passos, a apoiaria e daria todo o suporte para que ela pudesse estudar e fazer disso o melhor caminho”.