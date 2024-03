Lembra dela? Marcela Barrozo exibe a barriga de grávida

Conhecida por ter interpretado personagens marcantes na infância, a atriz Marcela Barrozo mostra o quanto sua barriga de grávida já cresceu

A atriz Marcela Barrozo encantou seus seguidores nesta terça-feira, 26, ao compartilhar seu ensaio fotográfico de gestante. Esperando o nascimento da primeira filha, fruto do casamento com Luiz Fernando Pinto, ela mostrou o tamanho do seu barrigão nas novas fotos.

A estrela posou apenas de top branco e calça jeans larguinha enquanto posava em uma casa para registrar a mudança em seu corpo durante a gestação. “Esperando minha menina”, disse ela.

Nos comentários, os fãs elogiaram a futura mamãe. “Tá linda”, disse um seguidor. “Muito maravilhosa”, escreveu outro. “Que deusa”, declarou mais um. “Deslumbrante”, escreveu um internauta.

Vale lembrar que Marcela Barrozo está na televisão desde a infância. Ela foi atriz mirim nas novelas Senhora do Destino, Duas Caras e Chocolate com Pimenta. Recentemente, a artista esteve no elenco da novela Gênesis, da Record TV.

Marcela Barrozo mostra fotos de seu casamento

Em 2022, Marcela Barrozo oficializou a união com o advogado Luiz Fernando Pinto, e nas redes sociais, ela mostrou as fotos da união. Nas imagens, os dois apareceram vestidos de noivos logo após a cerimônia religiosa e ela aproveitou para se declarar para o amado.

"Dia dele. Meu parceiro e agora marido, que sua vida seja sempre repleta de amor, felicidade, família, amigos, viagens e tudo que você mais gosta... Sou muito grata a Deus por ter te colocado na minha vida. Te amo e te admiro muito", escreveu ela, que também mostrou fotos com detalhes do seu vestido de noiva. Confira!