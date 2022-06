Marcela Barrozo mostra fotos de seu casamento com Luiz Fernando Pinto

Atriz de 'Senhora do Destino' e 'Gênesis', Marcela Barrozo mostra detalhes do seu vestido de noiva após o casamento com Luiz Fernando Pinto

A atriz Marcela Barrozo (30) está casada! Ela oficializou a união com o advogado Luiz Fernando Pinto (41) no último final de semana e mostrou as fotos da união nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 6, ela compartilhou fotos do seu casamento para celebrar o aniversário do marido.

Nas imagens, os dois apareceram vestidos de noivos logo após a cerimônia religiosa e ela aproveitou para se declarar para o amado. "Dia dele. Meu parceiro e agora marido, que sua vida seja sempre repleta de amor, felicidade, família, amigos, viagens e tudo que você mais gosta... Sou muito grata a Deus por ter te colocado na minha vida. Te amo e te admiro muito", escreveu.

Além disso, Marcela também mostrou fotos com detalhes do seu vestido de noiva. “Simplesmente apaixonada pelo meu vestido de noiva. Carol Hungria conseguiu tirar o meu sonho do papel, de forma linda. Não tenho palavras para agradecer todo cuidado e carinho. Me senti uma princesa”, disse ela.

Vale lembrar que Marcela Barrozo está na televisão desde a infância. Ela foi atriz mirim nas novelas Senhora do Destino, Duas Caras e Chocolate com Pimenta. Recentemente, a artista esteve no elenco da novela Gênesis, da Record TV.

Fotos do casamento da atriz Marcela Barrozo:

