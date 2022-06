Bianca Andrade se declara nos 11 meses de Cris: ''Estou no auge da minha felicidade porque tenho você na minha vida''

Mãe-coruja! Bianca Andrade faz linda homenagem ao celebrar os 11 meses de Cris

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 13h34

Desde o momento em que virou mãe -ou até antes-, Bianca Andrade (27) nunca escondeu o quanto é apaixonada pelo filho.

Inclusive, na última quarta-feira, 15, o pequeno Cris (11 meses) completou mais um mês de vida e ela aproveitou para fazer uma declaração emocionante.

A influenciadora digital e empresária usou seu Instagram nesta quinta-feira, 16, para relembrar diversos momentos especiais com o herdeiro.

Os três primeiros registros mostravam o bebê andando em um carrinho motorizado. O quarto era uma selfie dos dois. E o quinto um vídeo dela cantando para seu neném.

A sexta era uma foto de Cris na banheira. A sétima dele engatinhando pela casa. A oitava do herdeiro enrolado em uma toalha. A nona dele no colo da mãe. E, para finalizar, uma filmagem dos dois se divertindo juntos.

“Ontem esse carinha completou 11 meses”, começou na legenda. “11 meses de Cris e de uma nova Bianca. Você é tão especial, meu filho! Que um dia você entenda o quanto ter você fez de mim uma pessoa melhor”, desejou.

“Se hoje vivo o auge da minha felicidade, é porque tenho você na minha vida. Pedacinho de mim que me completa! Te amo, ‘baíugo’! Te amo muito! Te amo pra sempre!”, garantiu ao final.

Recentemente, em entrevista para a CARAS Digital, a ex-participante do BBB 20 conversou um pouco sobre como está sendo compartilhar a guarda do bebê com Fred (33).

Veja os cliques e vídeos que Bianca Andrade usou para homenagear os 11 meses de seu filho, Cris: