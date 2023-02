Bianca Andrade presenteia o filho com cozinha planejada e web reage: “Melhor que a minha!”

Ex-mulher de Fred, Bianca Andrade, impressionou ao mostrar o brinquedo que presenteou o filho

A influenciadora digital Bianca Andrade (28), dividiu com os seguidores na última quinta-feira, 09, registros do brinquedo luxuoso que presenteou o filho, Chris, de um ano de idade, fruto do relacionamento com Fred do BBB 23.

Nos cliques feitos pela artista, o menino roubou a cena ao surgir brincando na cozinha planejada. Nas imagens, é possível ver o brinquedo equipado com réplicas de microondas, batedeira, liquidificador, máquina de café expresso e até uma air fryer.

Na legenda, ela conta que o filho está feliz da vida com o novo brinquedo. “É, galera. O neném está ficando profissional", escreveu na foto compartilhada nos Stories.

"Quem aguenta esse neném todo feliz, porque tem uma cozinha só pra ele?", se derreteu ao mostrar o herdeiro chateado com a desorganização na cozinha.

"Eu não sei quem esse menino puxou com essa organização, porque ele guarda tudo que vê bagunçado", concluiu.

Impressionados com o brinquedo luxuoso do menino, os internautas logo reagiram no Twitter:

Caption

VEJA O STORY PUBLICAÇÃO DE BIANCA ANDRADE:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Sincerona

Recentemente, Bianca Andrade resolveu uma caixinha de perguntas em sua rede social para interagir seus seguidores.

Na ocasião, os fãs pediram dicas sobre como lidar com traições em relacionamentos e também falaram sua opinião sobre o que está achando do ex-namorado Fred.

Em relação a como lidar com traições, Boca Rosa relembrou das fake news que circulavam a respeito de que o seu ex, Fred, a traía: "Eu não sei exatamente como superaria porque nunca descobri uma traição", começou a empresária.