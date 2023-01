Bianca Andrade relembra sobre fake news de traições de Fred

A influencer Bianca Andrade respondeu seus seguidores nesta terça-feira, 24, e citou os rumores sobre o relacionamento com Fred

Bianca Andrade (28) abriu nesta terça-feira, 24, uma caixinha de perguntas em sua rede social para responder curiosidades de seus seguidores. Os seguidores da influenciadora, que são mais de 18 milhões de fãs, pediram dicas sobre como lidar com traições em relacionamentos e também falaram sua opinião sobre o que está achando do ex-namorado e pai do baby Cris, Fred (33) no BBB.

Em relação a como lidar com traições, Boca Rosa relembrou das fake news que circulavam a respeito de que o seu ex, Fred, a traía: "Eu não sei exatamente como superaria porque nunca descobri uma traição", começou a empresária.

“Por mais que a internet inteira tenha caído numa fake news, eu nunca desconfiei do Bruno (Fred) por conhecer o caráter e o coração dele. Não posso negar que meus 3 relacionamentos foram com pessoas incríveis", afirmou ela, referente ao seus relacionamentos passados com Luiz Fernando Costa, Diogo Melim (30), e o pai de seu filho Cris, o brother Fred.

Ainda na falando sobre "como superar uma traição", Bianca falou também sobre relacionamento aberto. "Eu já tive relacionamento aberto e fechado, todos funcionaram muito bem porque não tínhamos medo de falar abertamente sobre os nossos desejos e combinados. E o combinado não sai caro. Se você, mulher, se comprometeu a estar apenas com seu parceiro ou parceira e vice-versa, não aceite menos do que você oferece. Se o acordo for quebrado, mesmo com tanto diálogo, é porque essa pessoa não está pronta para você. Caia fora e só aceite pessoas que estejam na sua régua, isso vai te livrar de muita gente 'mais ou menos'", finalizou ela.

Bianca ainda respondeu sobre o Fred no BBB:“O Fred sempre foi um cara ímpar. Fico feliz das pessoas estarem enxergando isso hoje. Ele Merece” disse a empresária que ainda falou sobre a relação dos dois “A gente se elogia porque existe muito respeito e amizade! queria que todas os pais e as mães separados soubessem o que é isso”. A influencer finalizou dizendo que a sua torcida no BBB é para Fred até o final.