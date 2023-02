BBB23: Fred encanta internautas ao mostrar camisa feita por filho com Bianca Andrade

Influenciador de futebol Fred se derreteu ao falar do filho, Cris, enquanto mostrava camisa feita por ele

O youtuber Fred (33) resolveu encantar a todos nesta sexta-feira, 3, com um momento para lá de fofo no confinamento do Big Brother Brasil 23! Isso porque o influenciador de futebol resolveu mostrar para os colegas uma camisa muito especial que levou para dentro da casa mais vigiada do Brasil: uma camisa estampada com as mãos de Cris, seu filho de um aninho com a empresária Bianca Andrade.

“A mãozinha do neném”, disse Fred, se derretendo de amor pelo filho, sorrindo bastante, dentro do Quarto Deserto. “Aii, do Cris? Que amor”, completou a cantora Aline Wirley, com uma pergunta. “Do Cris, ele que fez”, explicou o papai babão, mostrando a camiseta para todos no quarto.

A peça conta com diversas mãozinhas pintadas com tintas de várias cores diferentes. “Ele tem a mão grande mesmo”, respondeu o youtuber, diante da surpresa de seus colegas de confinamento sobre a mão do pequeno.

a regatada do fred com o desenho da maozinha do Cris #BBB23#TeamFredpic.twitter.com/HxwMTcpIFH — dri advogada do fred 🐏 (@driydri) February 3, 2023

Desabafo!

Ainda nesta sexta-feira, 3, Sarah Aline comentou com Ricardo sobre o relacionamento que tem com o grupo Fundo do Mar, da qual faz parte. “Eu sei que meu grupo desconfia de mim porque eu troco com você”, comentou Sarah sobre a impressão que as conversas com Ricardo, que é do grupo “rival”, causam.