BBB 23: Fred surpreende ao contar para quem daria o Anjo e justifica escolha

Em conversa com Larissa, Bruno, Amanda e 'Cara de Sapato', Fred justificou sua escolha de imunidade

Nesta quinta-feira, 19, Fred surpreendeu alguns colegas de confinamento ao revela para quem daria o Anjo do BBB 23 caso vença a prova.

Durante uma conversa com Larissa, Bruno, Amanda e Cara de Sapato no Quarto Deserto, o jornalista e influenciador digital contou sobre a possibilidade de imunizar Cristian, deixando os participantes surpresos, já que o rapaz é um alvo da casa.

Fred, então, justificou sua escolha e explicou que tomaria essa atitude para proteger Marvvila, já que ela é a dupla de Cristian. "Acho que a primeira opção na casa é o Cris, mas só que aí, se a gente ganhasse o Anjo, uma das sugestões seria [ele] por causa da Marvvila. Eu daria, por causa da Marvvila", revelou.

O brother segue explicando sua linha de raciocínio e contou que prefere que Cezar Black e Domitila vão para o paredão no lugar da cantora. "Alguém que a gente gosta muito infelizmente vai sair, aí a gente vai ter que dosar as coisas. A dupla que eu não conectei de jeito nenhum foi o Black [Cezar] e a Domitila. O Black é maravilhoso, mas entre custar a saída da Marvilla e do Black, optaria o Black", completou.

Gabriel e Guimê falam sobre Prova do Líder

Gabriel e MC Guimê conversaram sobre a primeira liderança do reality e analisaram a formação das duplas. Pensando em escapar do paredão do programa, os brothers apontaram quais duplas não podem vencer a Prova do Líder.

"Para nós dois quem não pode ganhar o Líder é Fred e Marilia e Cowboy e Key. Tendo essas duas duplas influentes no grupo deles, eles podem acabar puxando nós", afirmou Gabriel.

Na primeira semana do reality, os participantes jogarão em duplas definidas pela votação do público. O líder terá uma sala de controle em seu quarto, podendo acessar todas as câmeras da casa e outras vantagens.

