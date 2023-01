BBB 23: Gabriel e MC Guimê revelam quais duplas não podem vencer a Prova do Líder

Gabriel e MC Guimê conversaram sobre a prova do Líder do BBB 23 e revelaram as duplas não podem vencer a disputa

Na piscina do BBB 23, Gabriel e MC Guimê conversaram sobre a primeira liderança do reality e analisaram a formação das duplas.

Pensando em escapar do paredão do programa, os brothers apontaram quais duplas não podem vencer a Prova do Líder. Para eles, se Fred Nicácio e Marília ou Gustavo e Key Alves ganharem a disputa, o jogo deles pode ficar ameaçado.

"Para nós dois quem não pode ganhar o Líder é Fred e Marilia e Cowboy e Key. Tendo essas duas duplas influentes no grupo deles, eles podem acabar puxando nós", afirmou Gabriel, se referindo também a Paula.

Vale lembrar que na primeira semana do reality, eles jogarão em duplas definidas pela votação do público. O líder terá uma sala de controle em seu quarto, podendo acessar todas as câmeras da casa e outras vantagens.

Guimê relembra término com Lexa

Em conversa com Bruna Griphao, MC Guimê relembrou o término de seu casamento com a cantora Lexa. Durante um bate-papo na piscina do BBB 23, o cantor afirmou que o período em que eles ficaram separados serviu para que os dois evoluíssem. O casal, vale lembrar, anunciou o fim do relacionamento em outubro e reataram alguns dias após o Natal.

"Reatamos há pouco tempo, e de certa forma foi interessante pra evolução do casal. A gente ficou um pouco distante, tanto ela quanto eu. Sentimos falta. Ela até brincou: 'Nós estamos namorando mais, ficando mais juntos'", contou o funkeiro.

