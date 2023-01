BBB 23: MC Guimê relembra término com Lexa: "Foi interessante pra evolução do casal"

Em conversa com Bruna Griphao, MC Guimê falou sobre o período que ficou separado da cantora Lexa

O relacionamento de MC Guimê e a cantora Lexa virou assunto no BBB 23. Enquanto os participantes se divertiam na piscina na tarde desta quarta-feira, 18, a volta do casal acabou virando pauta.

A atriz Bruna Griphao quis saber sobre o término do casamento dos artistas. Eles anunciaram o fim do relacionamento em outubro, após sete anos de união. Alguns dias após o Natal, os dois surpreenderam os fãs ao revelar que haviam reatado.

Durante a conversa com a sister, Guimê afirmou que o período em que eles ficaram separados serviu para que os dois evoluíssem. "Reatamos há pouco tempo, e de certa forma foi interessante pra evolução do casal. A gente ficou um pouco distante, tanto ela quanto eu. Sentimos falta. Ela até brincou: 'Nós estamos namorando mais, ficando mais juntos'", contou o cantor.

Lexa defende Guimê após 'mergulho'

Nesta última terça-feira, 17, MC Guimê deu o que falar nas redes sociais por causa de uma cena dele no confinamento do BBB 23, da Globo. Ele foi tentar mergulhar com Tina na piscina do reality show e a reação dele repercutiu nas redes sociais.

Os fãs se divertiram ao comentar que ele não saiu do lugar na piscina ao tentar mergulhar. Ao ver a repercussão, Lexa saiu em defesa do marido, explicando que ele não sabe nadar. "Tadinho! Ele não sabe nadar, gente", disse ela.

