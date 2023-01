Quais as mudanças no BBB 23? Entenda as diferenças nas provas e dinâmicas da nova edição

O BBB 23 contará com algumas mudanças; os brothers jogarão a primeira semana em duplas, haverá um poder coringa e o líder terá uma sala de controle

O BBB 23 estreia nesta segunda-feira, 16, e contará com algumas mudanças em relação às outras edições. Com a união dos Pipocas e Camarotes, o reality show terá dinâmicas diferentes e poderes para aumentar a competição entre os participantes. Na primeira semana, eles jogarão em duplas definidas pela votação do público. O líder terá uma sala de controle em seu quarto, podendo acessar todas as câmeras da casa e outras vantagens.

O públicou ficou responsável por formar duplas entre os participantes. A equipe deveria ser formada por um Camarote e um Pipoca, com exceção de Paula Freitas e Gabriel Tavares, que formam uma dupla por serem os escolhidos da casa de vidro. O anúncio dos pares foi feito no último domingo, 15, por Tadeu Schmidt (48). O apresentador revelou que cada jogador entrará na casa grudado um ao outro, forma que disputarão a primeira prova, valendo uma imunidade.

As outra dez duplas são formadas por: Amanda Meirelles (31) e Antônio "Cara de Sapato" (32); Bruno Nogueira (32) e Aline Wirley (41); Cezar Black (34) e Domitila Barros (38); Cristian Vanelli (38) e Marvvila (23); Gustavo Benedeti (27) e Key Alves (23); Larissa Santos (24) e Bruna Griphao (23); Marília Miranda (32) e Fred Nicácio (35); Ricardo Camargo (30) e Fred (33); Sarah Aline (25) e Gabriel Santana (23); Tina Calamba (29) e MC Guimê (30).

O Poder Coringa será um benefício que vai mudar toda semana. Os brothers poderão obter o auxílio através das estalecas, que são as moedas que eles realizam compras no BBB. No raio-x, pelas manhãs, eles descobrirão uma nova jogada no programa e poderão dar a quantia que quiserem de suas estalecas. O participante que der o maior valor conquista o poder. Se duas pessoas derem o mesmo valor, quem der o lance primeiro vence.

O líder da semana continuará com as mesmas vantagens das edições anteriores, como a divisão entre VIP e Xepa, indicação ao paredão, poder do veto na próxima prova do líder. Entretanto, agora o participante terá uma sala de controle em seu quarto. Nessa sala, o líder poderá acessar todas as câmeras da casa ao vivo, mas de forma limitada e pré-determinada. Ele também poderá descobrir quantos votos já recebeu ao longo do reality e despertar os outros participantes na hora que quiser.

Já o eliminado da semana poderá interferir no jogo após sua saída do confinamento. Ele enviará um vídeo com informações para outro brother que permanece na casa. A pessoa poderá falar o que quiser, seja dar um conselho ou contar uma mentira para atrapalhar um adversário. O vídeo será exibido para todos os brothers no telão da sala.

Além dessas mudanças, J.B Oliveira, o Boninho (61), revelou que trocará um de seus participantes com alguém do La Casa de los Famosos, que estreia na Telemundo na terça-feira, 17 de janeiro. O reality é a versão americana em espanhol do Celebrity Big Brother. Ele ainda não deu mais detalhes sobre o intercâmbio entre os brothers.