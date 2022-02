Bárbara Evans celebra emagrecimento: ''Voltei para meu peso de 24 semanas''

Com 30 semanas de gestação, Bárbara Evans comemorou nas redes sociais a perda de peso

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 15h50

Bárbara Evans (30) está dividindo vários momentos da gestação com seus seguidores das redes sociais.

A modelo, que completou 30 semanas de gestação, revelou que emagreceu e está com o peso de quanto tinha 24 semanas.

"Orgulho. Voltei para meu peso de 24 semanas", disse ela, contando que está pesando 76,2 quilos. Em seguida, ela ainda mostrou o peso de cada semana da gestação.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Bárbara fala sobre a perda de peso. Recentemente ela contou que está fazendo uma dieta. "Nesses últimos 4 meses de gravidez consegui até perder um pouco de peso e percebi que estou bem menos inchada. Me sentindo muito melhor. No começo da gravidez eu me permiti comer TUDO que eu tinha vontade, mas chegou uma hora que senti a necessidade de me controlar. Cortei o açúcar, a fritura, massa… procuro sempre me alimentar saudável", confessou.

Respondeu os fãs

Além de falar sobre o peso, Bárbara também respondeu alguns questionamentos de seus seguidores.

"O que você vai sentir mais falta?", quis saber uma seguidora. "Vou sentir falta de sentir ela mexendo. Sendo bem sincera, a gravidez para mim está sendo bem difícil. Tento não pensar para passar mais rápido", desabafou.

Em seguida, uma fã que sofreu aborto quis saber como lidar com o medo dos primeiros meses. Bem sincera, a modelo aconselhou: "Esse medo não passa nunca. Dizem que nem quando o bebê nasce. Por aqui o medo segue firme. Então acredite em Deus e siga em frente", falou ela.

