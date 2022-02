Bárbara Evans exibe o barrigão e revela perda de peso: ''Senti a necessidade de me controlar''

A modelo Bárbara Evans revelou a perda de peso após começar a se alimentar melhor

CARAS Digital Publicado em 05/02/2022, às 18h45

Bárbara Evans (30) encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 5, ao compartilhar uma nova foto exibindo o barrigão.

Grávida pela primeira vez, a modelo está aproveitando alguns dias em um hotel fazenda, e aproveitou para contar aos seguidores que perdeu alguns quilos após começar a fazer uma dieta.

"Aproveitando cada segundo por aqui. Para quem não sabe, estou fazendo uma "dieta" nesses últimos 4 meses de gravidez. Consegui até perder um pouco de peso e percebi que estou bem menos inchada. Me sentindo muito melhor", confessou ela.

A esposa de Gustavo Theodoro (30) revelou que no começo da gestação comeu tudo que teve vontade, mas agora está se alimentando de forma saudável. "No começo da gravidez eu me permiti comer TUDO que eu tinha vontade, mas chegou uma hora que senti a necessidade de me controlar. Cortei o açúcar, a fritura, massa… procuro sempre me alimentar saudável", afirmou.

Bárbara confessou que mesmo se alimentando de forma saudável, algumas vezes ela se permite comer uma besteirinha. "Às vezes passo vontade sim, mas claro que uma vez na semana eu me permito escolher uma das refeições para matar a vontade, e hoje fui de hambúrguer!! Mamãe AMA!!", finalizou.

Confira as fotos de Bárbara: