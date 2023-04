Atriz Ana Obregón revela que gerou bebê do filho morto por meio da barriga de aluguel

Após surgir com um bebê recém-nascido, a atriz espanhola Ana Obregón revela que a criança é sua neta, herdeira do seu filho que morreu em 2020

A atriz Ana Obregón surpreendeu os fãs ao aparecer com um bebê recém-nascido recentemente. Após rumores de que teria sido mãe pela segunda vez aos 68 anos, ela negou ter tido mais um filho e revelou que se tornou avó. A atriz espanhola contou que a criança é filha do seu filho morto, Aless, que faleceu em maio de 2020 aos 27 anos após enfrentar o câncer.

Em entrevista na revista Hola!, a artista contou que a neta, chamada de Ana Sandra Lequio Obregón, foi gerada por meio da barriga de aluguel e é filha biológica do seu filho morto. “Ela é filha de Aless e, quando crescer, direi a ela que seu pai foi um herói para que ela saiba quem ela é e o quanto deveria estar orgulhosa dele”, afirmou ela.

A atriz contou que o filho tinha o sonho de ser pai e que este foi o último desejo dele antes de falecer. Tanto que ele congelou esperma antes de iniciar o tratamento de quimioterapia contra um câncer.

Obregón ainda contou que demorou alguns anos para conseguir as autorizações para gerar a criança. A bebê é oficialmente filha da atriz, mas ela contou que vai criá-la como sua neta. A bebê veio ao mundo nos Estados Unidos por causa da liberação do país em ter barriga de aluguel.

Nas redes sociais, a atriz escreveu uma mensagem para seu filho ao posar com a bebê. “Meu Aless: jurei que salvaria você do câncer e falhei com você. Prometi que traria sua filha ao mundo e aqui está ela em meus braços. Quando eu a abraço, a sensação é indescritível, porque é como se eu estivesse abraçando você de novo. Juro que vou cuidar dela com o amor infinito que tenho para dar e lá do céu você vai me ajudar. Você é o amor da minha vida no céu e sua filha é o amor da minha vida na terra. Eu te amo até a morte”, finalizou.