Paris Hilton anuncia o nascimento do primeiro filho

Paris Hilton revela que se tornou mãe por meio da barriga de aluguel ao celebrar o nascimento do primeiro filho com Carter Reum

A socialite e empresária Paris Hilton é mamãe pela primeira vez! Ela anunciou o nascimento do seu primeiro filho, um menino, fruto do casamento com Carter Rum. O bebê veio ao mundo por meio da barriga de aluguel.

“Sempre foi meu sonho ser mãe e estou tão feliz que Carter e eu nos encontramos. Estamos muito animados para começar nossa família juntos e nossos corações estão explodindo de amor por nosso bebê”, disse ela à revista People.

Nas redes sociais, Paris Hilton mostrou uma foto segurando a mão do bebê e disse: “Você já é amado além das palavras”.

Anteriormente, a estrela já tinha revelado que fez a fertilização in vitro durante a pandemia de Covid-19. Paris e Carter estão casados desde novembro de 2021, sendo que ficaram noivos em fevereiro do mesmo ano.

O anel de noivado de Paris Hilton

Antes de se casar, Paris Hilton ganhou um anel de noivado milionário. Assinada por um francês, o anel tem um design especial que usou tensão para alinhar diamantes perfeitamente sem usar nenhum metal, e foi inspirada na capital francesa, assim como o nome da estrela.

De acordo com especialistas, o acessório pode chegar a valer US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10 milhões).