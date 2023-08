Ashley Olsen já é mãe! Atriz deu à luz após gravidez secreta

Uma das gêmeas Olsen, Ashley Olsen é mãe de um menino. Saiba mais sobre o bebê!

A atriz e fashionista Ashley Olsen, de 37 anos, que é irmã gêmea de Mary-Kate Olsen, já é mamãe! De acordo com o site TMZ, ela deu à luz um menino, chamado Otto, há poucos meses após uma gravidez secreta. Discreta com a sua vida pessoal, ela não costuma revelar detalhes de sua família na imprensa, mas a chegada do primeiro filho vazou na imprensa internacional nesta segunda-feira, 14.

O bebê veio ao mundo em Nova York, nos Estados Unidos, de forma discreta após uma gestação sem alarde. Fontes do TMZ informaram que o casal está nas nuvens com o recém-chegado na família.

Ashley é casada com Louis Eisner desde dezembro de 2022, quando oficializaram a união em uma cerimônia secreta na residência deles em Bel-Air e com a presença de apenas 50 convidados. Os dois estão juntos desde 2017 e ficaram noivos em 2019.

Ashley e Mary-Kate Olsen fizeram muito sucesso durante a infância. Elas atuaram desde bebês na série Três É Demais – Full House e também fizeram diversos filmes no cinema. Porém, elas se afastaram da atuação durante a adolescência e se dedicaram ao universo da moda, mas sempre de forma discreta e sem falar demais sobre a vida pessoal.

Lindsay Lohan também é mãe de primeira viagem

Lindsay Lohan é oficialmente mamãe. Segundo a revista americana PEOPLE, a atriz deu à luz um menino no dia 17 de julho, chamado Luai Shammas, que significa "escudo ou protetor" em árabe. O pequeno teria nascido em Dubai, onde a artista e o marido, Bader Shammas, moram.

"Lindsay Lohan e seu marido financeiro, Bader Shammas, deram as boas-vindas a um filho lindo e saudável chamado Luai. A família está muito apaixonada", disse o representante à PEOPLE. Uma fonte próxima contou que membros da família de Lindsay logo estarão a caminho de Dubai para conhecer Luai.

Em julho, a estrela falou em entrevista como pretende levar esse próximo capítulo de sua vida, equilibrando a carreira e a maternidade: “Mal posso esperar para ver qual é o sentimento e como é ser apenas mãe”, disse Lohan. “Lágrimas de felicidade. Isso é apenas quem eu sou. Embora agora, provavelmente seja a emoção do bebê. É impressionante no bom sentido.”

Lohan revelou que tem alguma orientação nessa área, dizendo: "Falei com Jamie Lee Curtis recentemente e ela disse: 'Você apenas traz o bebê com você e tudo ficará bem'".